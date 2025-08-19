Carlos Herrera revela el picoteo típico de Murcia que le vuelve loco y dónde probarlo: "Me resulta imprescindible"
Se trata de unas galletas saladas completamente adictivas y fáciles de hacer en casa.
Más información: Carlos Herrera, enamorado de este restaurante en la playa de un pueblo de Alicante: "Sus arroces son perfectos".
Las recomendaciones gastronómicas del periodista Carlos Herrera se han convertido en un faro a seguir por muchos foodies. Las comparte habitualmente a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 420.000 seguidores.
En una de sus últimas publicaciones, el locutor de COPE elogia un picoteo muy típico de la Región de Murcia, concretamente de Lorca y Cartagena. Se trata de los crespillos de pimentón, que él considera un "vicio". "Me resultan imprescindibles", asegura.
Para quienes no los conozcan, son una especie de crackers o "regañá muy sabrosa", como los define Herrera. Por lo general, están hechos a base de harina de trigo, aceite de oliva (o manteca de cerdo), vino blanco, sal y pimentón dulce, lo que les otorga su característico tono anaranjado.
En algunas zonas también se les añade manteca, harina de fuerza o cayena molida, para así agregarles un puntito picante, y suelen terminarse espolvoreando sal en escamas por encima antes de hornearlos.
Los crespillos pueden ser redondos o rectangulares según la localidad donde se preparen. Suelen consumirse como snack o acompañamiento en aperitivos por su textura crujiente y sabor ligeramente especiado.
Son sencillos de preparar y pueden mantenerse bien crujientes varios días si se almacenan en un recipiente hermético, aunque suelen resultar bastante adictivos y es difícil que duren mucho tiempo.
Dónde comer unos buenos crespillos, según Carlos Herrera
Herrera no sólo se limita a confesar su adicción por los crespillos murcianos de pimentón, sino que también señala un lugar donde comer unos realmente buenos.
El sitio es la panadería El Almacén, ubicada en el número 86 de la Avenida de Juan Carlos I, en Totana (Murcia).