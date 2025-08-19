Carlos Herrera revela el picoteo típico de Murcia que le vuelve loco y dónde probarlo: "Me resulta imprescindible"

La emblemática catedral de Santa María de la ciudad de Murcia. E.E.

Las recomendaciones gastronómicas del periodista Carlos Herrera se han convertido en un faro a seguir por muchos foodies. Las comparte habitualmente a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 420.000 seguidores.

En una de sus últimas publicaciones, el locutor de COPE elogia un picoteo muy típico de la Región de Murcia, concretamente de Lorca y Cartagena. Se trata de los crespillos de pimentón, que él considera un "vicio". "Me resultan imprescindibles", asegura.

Para quienes no los conozcan, son una especie de crackers o "regañá muy sabrosa", como los define Herrera. Por lo general, están hechos a base de harina de trigo, aceite de oliva (o manteca de cerdo), vino blanco, sal y pimentón dulce, lo que les otorga su característico tono anaranjado.

En algunas zonas también se les añade manteca, harina de fuerza o cayena molida, para así agregarles un puntito picante, y suelen terminarse espolvoreando sal en escamas por encima antes de hornearlos.

Los crespillos pueden ser redondos o rectangulares según la localidad donde se preparen. Suelen consumirse como snack o acompañamiento en aperitivos por su textura crujiente y sabor ligeramente especiado.

Son sencillos de preparar y pueden mantenerse bien crujientes varios días si se almacenan en un recipiente hermético, aunque suelen resultar bastante adictivos y es difícil que duren mucho tiempo.

Dónde comer unos buenos crespillos, según Carlos Herrera Herrera no sólo se limita a confesar su adicción por los crespillos murcianos de pimentón, sino que también señala un lugar donde comer unos realmente buenos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C. Herrera Placeres De España (@carlosherrera2017) El sitio es la panadería El Almacén, ubicada en el número 86 de la Avenida de Juan Carlos I, en Totana (Murcia). El bar favorito de Carlos Herrera en un pueblo de Cádiz: "El mejor carabinero con huevo y papas que he probado en tiempo" Los seguidores de Carlos Herrera, algunos de ellos murcianos, han celebrado su recomendación culinaria: "Viva Murcia y lo bien que comemos aquí y que don Carlos lo sepa valorar es de agradecer". Otros han aprovechado para hacer su propia sugerencia gastronómica al periodista e invitarle a comer a su tierra: "En Cieza tenemos unos melocotones buenísimos que debería venir a probar". Cómo hacer crespillos de pimentón