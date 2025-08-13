Va a un bar, pide dos aguas y dos cafés y alucina con un cobro extra: "Es la primera vez que veo que se cobra un..."

El café forma parte del día a día de muchos españoles y, sobre todo, de la mañana. Ya sea solo, con leche o cortado, tomar un café en el bar es casi un ritual que marca ese arranque de la jornada a menudo en España. Por eso, cuando algo rompe esa rutina, como puede ser un cobro inesperado, no pasa desapercibido.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a un cliente que ha compartido su sorpresa tras recibir la cuenta de un establecimiento. Una cuenta que ha hecho llegar al creador de contenido Jesús Soriano, más conocido en redes como 'Soy Camarero'. Un perfil en redes sociales a través del cual habitualmente comparte todo tipo de denuncias relacionadas con el sector hostelero y donde también a menudo denuncia las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector.

En esta ocasión ha compartido un ticket con un recargo inédito: se cobraban 10 céntimos extra por cada café simplemente por pedir la leche "más caliente". Un concepto que sorprendió tanto a los dos clientes como al propio Soriano. "La primera vez que veo que se cobra un extra por calentar más la leche", ha escrito en la red social X.

Ticket de los dos cafés y dos aguas con el cobro extra (Soy Camarero).

¿El total de la cuenta? En la fotografía del ticket se muestra nada menos que un total de 13,40 euros: dos cafés con leche "muy calientes", a 2,60 euros cada uno, con un suplemento de 30 céntimos por el tamaño grande y 10 céntimos más por la temperatura de la leche; y dos botellas de agua de 50 cl a 3,70 euros cada una.

Cifras que, más allá del suplemento en sí, han provocado una oleada de reacciones entre los seguidores de 'Soy Camarero'. Muchos han expresado su indignación ante lo que consideran un abuso cada vez más habitual en algunos bares: "Cuando la gente se canse de estas estafas, llorarán y dirán que son nuestros vecinos y que hay que ayudarse", comenta un usuario. Otros van más allá: "Necesito saber los nombres de estos sitios para no pisarlos nunca, luego lloran”.

La botella de agua a 3,70 euros también ha generado controversia: "Están llevando al límite la gallina de los huevos de oro y más pronto que tarde se van a quedar sin ella. No contentos con cobrar el café a 2,60 euros, zas: 0,30 por ser grande y 0,10 por calentar más la leche", critica otro. Algunos incluso comparten experiencias personales: "En mi antiguo trabajo me 'sugerían' que aplicara un recargo si alguien pedía calentar un potito. Porque claro, la pareja consume, pero el bebé no. De miserable total".

Este tipo de cobros siguen generando debate entre los consumidores. Y es que, mientras algunos los consideran excesivos y poco justificados, otros creen que deberían estar claramente indicados antes de pedir las consumiciones. Lo que está claro, es que cada vez son más los clientes que deciden no pasarlos por alto.