Roro (23), no se corta sobre su experiencia en 'Next Level Chef': "La comida era asquerosa y gané casi 5 kg en tres semanas"

El concurso culinario 'Next Level Chef' pasó casi desapercibido por la parrilla de Telecinco a principios de este año por no lograr los datos de audiencia esperados. Un reality gastronómico que reunió a cocineros profesionales e influencers, quienes competían en equipos por destacar en un peculiar formato compuesto por tres cocinas distintas y conectadas por una plataforma móvil.

La plataforma era el elemento clave del programa, bajaba desde la cocina superior, equipada con todo tipo de utensilios e ingredientes de primera calidad, hasta el sótano prácticamente desprovisto de medios. De esta forma, los participantes debían demostrar toda su creatividad culinaria en cada programa con los recursos de los que disponían en cada cocina.

Entre los concursantes de esa primera temporada emitida en Telecinco, se encontraba Rocío López Bueno, conocida en redes como Roro. La influencer, que ha participado recientemente en uno de los combates más seguidos de La Velada y famosa ya por sus elaboradas recetas compartidas en Instagram, fue uno de los rostros más esperados.

Precisamente sobre su experiencia en este peculiar programa de cocina se ha sincerado recientemente en el podcast de 'The Wild Project' de Jordi Wild. "Prefiero no volver a televisión nunca más", comienza confesando la influencer a Jordi Wild. Aunque reconoce que "la idea del programa era muy guay", su experiencia en la grabación fue muy diferente de lo esperado.

Según relata Roro, "MasterChef se graba en tres meses y nosotros lo grabamos en tres semanas. A lo mejor eran 12 horas diarias". En cuanto a su rutina diaria, esta comenzaba a las 5:30 de la mañana, momento en el que aprovechaba para entrenar en el gym y después era el desplazamiento al plató.

Roro narra su experiencia en Next Level Chef

La grabación era particularmente intensa: "De 7:00 de la mañana a 12:00 de la noche. Grabábamos un episodio al día pero era interminable", asegura. Otro aspecto negativo que destaca es la comida que proporcionaban durante el rodaje.

"Nosotros teníamos un solomillo de locos que acababa de cocinar y que no me dejaban comerme. Yo pensaba: me acabo de marcar el solomillo de mi vida que me ha quedado increíble y ahora me das un táper de plástico con la comida más asquerosa de catering irlandesa. Había patatas fritas con todo. La carne seca, salsas que no sabías ni lo que llevaban".

Un ritmo frenético y una pésima alimentación que afectaron también a su peso: "Gané como 5 kilos en tres semanas, del estrés comía mucho. Lo pasé muy mal y no quise ver el programa", asegura.

En lo que respecta al formato en tres cocinas del programa, la creadora de contenido explica que "mientras en la cocina de arriba había cosas de medicina molecular y herramientas muy profesionales, en el sótano no había ni cucharas", asegura.

"Literalmente todas las sartenes estaban abolladas y llenas de roña, era realmente desagradable", confiesa Roro. Sin embargo, la influencer asegura que consiguió defenderse "bastante bien" en la complicada cocina del sótano, demostrando así que su talento culinario es auténtico, frente a las dudas planteadas por algunos de sus seguidores.