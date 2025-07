Un camarero estalla contra la moda de dividir la cuenta por separado en los restaurantes: "El último siempre se come todo"

Pagar por separado y dividir la cuenta, se ha convertido en una costumbre cada vez más frecuente en los bares y restaurantes en España, donde el sector hostelero sigue siendo clave: representa el 6,7% del PIB y da empleo a más de 1,39 millones de personas, según datos de Hostelería de España.

Una práctica que, en teoría, busca la comodidad de los clientes, pero que día a día genera tensión en algunos locales. Una polémica cada vez más habitual y que ha tratado en uno de sus últimos vídeos de TikTok el creador de contenido y empresario hostelero Abraham Galera, conocido como @abrigaca y que él mismo considera un abuso habitual con un final que casi siempre se repite en España: "El último siempre se come todo".

En su vídeo, Abraham recrea una escena habitual en muchos bares: un grupo grande de clientes decide pagar cada uno lo suyo. "¿Qué vais a pagar por separado?", si queréis lo que podéis hacer es dividirlo entre los diecisiete y a ver a cuánto tocáis cada uno pero no puedo estar cobrando a todos por separado", asegura en el vídeo donde interpreta esta situación desde el punto de vista del camarero.

Una práctica con la que el hostelero se muestra especialmente crítico: "¿Sabéis por qué en los bares y restaurantes no queremos nunca dividir las cuentas? Porque perdemos tiempo pero porque al final pasa lo siguiente: el último que paga se come todo lo que no han pagado el resto. Para mí, más de cuatro personas por separado en un grupo es imposible", explica contundente.

Un vídeo que ha encendido nuevamente un debate que divide a clientes y trabajadores de la hostelería. De hecho, los comentarios no se han hecho esperar en esta publicación.

Qué opinan los clientes

Muchos de los usuarios han salido en defensa del camarero: "No se cobra por separado, se cobra por mesa, si quieres que te cobren por separado pues ve solo", advierte uno de ellos.

"Con lo fácil que es con los Bizums, ¿por qué tenemos que complicarles?", pregunta otro. Mientras hay quienes apuntan a la falta de generosidad como origen de la problemática: "Si la gente no fuera tan miserable no habría problemas por pagar por separado, pero siempre pasa eso que al final el último se queda con media cuenta".

No obstante, también hay voces que defienden el derecho del cliente a solicitar cuentas individuales, argumentando que "el cliente siempre tiene la razón" y que la tecnología actual debería facilitar esa posibilidad en los sistemas de cobro.

Sea como sea, lo que muchos hosteleros están dejando claro es su hartazgo con esta práctica. De hecho, cada vez son más los locales que optan por poner límites, colgando carteles con mensajes como: "No se divide la cuenta".

Esta medida no solo responde a una cuestión de eficacia o evita perder tiempo en dividir las cuentas, sino que también es un factor económico, ya que cuando se trata de pagos con tarjeta, también se multiplican los pagos con sus correspondientes comisiones bancarias. Un factor que supone un coste añadido para el negocio por cada transacción.