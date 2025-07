María Luisa, dueña del bar de Gijón donde la princesa Leonor comió cachopo con la infanta Sofía: "No paró de reírse"

Todo comenzó con una reserva telefónica para 14 personas de La Armada. "¿Cómo van a venir? Comerán en otro sitio. Esto es una sidrería, no un restaurante de servilleta de tela", se decía María Luisa Acera Fernández, propietaria del restaurante gijonés La Casona de Jovellanos.

La mujer, al frente del establecimiento durante cuatro décadas, jamás imaginó que el día de su 74 cumpleaños daría de comer a la princesa Leonor y a la infanta Sofía.

La visita, que tuvo lugar el pasado jueves 3 de julio, se organizó con absoluta discreción. Pidieron dos mesas separadas, una para los marinos y otra para el personal de seguridad, pero nadie en el local sabía la verdadera identidad de estos distinguidos comensales.

"Muy majas, como tú y como yo, maravillosas", fueron las palabras que resumieron la impresión de María Luisa sobre las hermanas. Leonor y Sofía. La emoción de la hostelera fue tal que días después compartió su experiencia con el diario El Comercio, señalando el carácter cercano y afable de las jóvenes.

La restauradora destacó especialmente la naturalidad de la princesa Leonor: "Le pedí que me dejara darle un beso. Me dejó darle uno… No, varios besos y abrazos. Es muy cariñosa, risueña y simpática. No paró de reírse, de hablar con su hermana y sus compañeros".

María Luisa inmortalizó el momento con una fotografía que posteriormente compartió en el Instagram del restaurante, acompañada del siguiente texto: "Uno de los momentos más especiales que guardaremos con infinito cariño. Una imagen que habla de respeto, cercanía y emoción".

El menú degustado por la princesa Leonor y la infanta Sofía

Las hijas de los Reyes optaron por una selección variada de especialidades asturianas. El menú incluyó cachopo de cecina y jamón, fabada y un picoteo de calamares, chipirones y croquetas.

Además, la princesa Leonor sorprendió a los presentes mostrando sus habilidades como escanciadora de sidra, una tradición asturiana que dominaba perfectamente. La visita duró unas dos horas.

El exterior de La Casona de Jovellanos. La Casona de Jovellanos

El restaurante ya había recibido anteriormente a la Familia Real. María Luisa mostró a las princesas una fotografía de su madre, la reina Letizia, tomada durante una visita al mismo establecimiento hace aproximadamente 20 años.

La experiencia vivida en el restaurante gijonés ha trascendido las fronteras españolas, llegando hasta Estados Unidos, donde los medios se han hecho eco de las declaraciones de la restauradora.

Dónde comer bien en Gijón: los mejores restaurantes

La Casona de Jovellanos es una opción excelente para comer, como demuestra la visita de Doña Leonor y Doña Sofía. Pero Gijón tiene mucho más que ofrecer.

Tanto la Guía Michelin como la Guía Repsol destacan diversos establecimientos de la ciudad que merece la pena conocer. Seleccionamos varios con precios y conceptos diferentes.

En lo más alto de la excelencia gastronómica de la ciudad está Auga, premiado con una estrella Michelin y dos soles Repsol. Su cocina de autor, basada en el producto del mar, ofrece menús degustación desde 75 € hasta 170 €. Ubicado en pleno puerto deportivo.

Recomendado por Michelin y con un Sol Repsol tenemos a Farragua, a pocos pasos de la Plaza Mayor, que destaca por su cocina creativa y su trato cercano. El menú más barato ronda actualmente los 45 €.

Gloria, bajo la dirección de los hermanos Manzano, ofrece cocina asturiana actualizada en un ambiente informal con una carta pensada para compartir. Su menú del día tiene un precio de 24 €.

Recomendado también por Michelin encontramos Ciudadela, que combina cocina mediterránea e innovación. Ofrece opciones a la carta como bocados para compartir y tapear, pucheros, pescados y carnes, con precios desde los 10 €.

Por último, As de Picas, con un menú tradicional que incluye cecina sobre tosta de maíz con crema de parmesano y caviar de vinagre de Jerez, pitu de caleya guisado con patatinos y pimientos asados, tarta de queso y vino; todo por sólo 30 €.