El premio internacional que se le resiste a Dabiz Muñoz pese a ser elegido 3 veces el mejor chef del mundo

El chef madrileño ha sido nombrado tres veces consecutivas mejor chef del mundo según The Best Chef, pero su restaurante todavía no ha llegado a la cima de The World's 50 Best. Así lo ha mostrado el ranking que se ha hecho oficial este jueves 19 de junio en Turín.

Este 2025 el mejor restaurante del mundo es Maido, el restaurante de cocina nikkei en Lima, Perú, del cocinero 'Micha' Matsura. Etxebarri se ha mantenido en segunda posición, mismo puesto que ocupaba en la edición anterior, a pesar de las apuestas previas a la gala.

También sin moverse de su posición está Muñoz, que pasará otro año en el cuarto puesto. Las 'malas noticias': no sube ningún escalón en la clasificación; las buenas: tampoco lo baja.

Si bien es cierto que Muñoz lleva 10 años en la clasificación y fue en 2021 cuando comenzó a acercarse a los primeros puestos. Después de superar el tramo 51-100 -en el que esta edición se encuentran restaurantes como Mugaritz, Aponiente o Quique Dacosta-, esa edición fue una de las escaladas más fuertes, posicionándose en el número 20.

Un año más tarde, en 2022, otro estirón: esta vez se colaría de lleno en el top 5 de The World's 50 Best, en el que ha estado 'orbitando' desde entonces. En 2023, alcanzó el podio situándose en el tercer puesto, para descender un escalón en 2024. Donde permanece otro año más.

Lo cierto es que la carrera de Dabiz Muñoz ha brillado con luz propia desde que en 2008 alcanzara de forma temprana el firmamento Michelin con su primera estrella. Desde su apertura en 2007, DiverXO ha encarnado la creatividad radical y el inconformismo, logrando en tiempo récord las tres estrellas Michelin y consolidando a Muñoz como uno de los chefs más innovadores del mundo.

Sin embargo, la cima absoluta de The World’s 50 Best Restaurants —el ansiado número uno— sigue siendo un reto pendiente para el chef madrileño.

DiverXO es descrito por la organización de The World’s 50 Best como “hedonista, creativo e impredecible”. Más que un restaurante, es “un lienzo para la creatividad del chef”, donde cada menú degustación es un espectáculo que fusiona influencias asiáticas y mediterráneas, con platos que pueden ir desde nigiris madurados en los Pirineos hasta caviar asado con curry vindaloo y yogur griego.

Muñoz no ha ocultado su ambición: tras anunciar la mudanza y reapertura de DiverXO en 2025, su objetivo es claro, “ser el mejor restaurante del mundo”, pero por ahora, la incertidumbre que rodea al proyecto y su nueva ubicación, no se lo están poniendo fácil.