Karlos Arguiñano lanza un aviso en España a quienes cenan pan: "Por la noche se convierte en azúcar y engorda"

Las comidas copiosas por la noche no son nada recomendables, ya que cenar muy tarde o en grandes cantidades puede provocar problemas de digestión y dificultades a la hora de conciliar el sueño. Por este motivo, es preferible recurrir a dietas ricas en proteína, en verduras o alimentos fáciles de digerir y que aporten la energía necesaria sin sobrecargar el organismo.

Unas cenas ligeras favorecen un buen descanso y un buen metabolismo, pero hay un alimento que no es demasiado saludable y que, sin embargo, está muy presente en los hogares españoles a la hora de la cena, como es el pan. Los expertos insisten en la necesidad de consumirlo de forma moderada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo de 250 gramos de pan diarios.

En este sentido se ha pronunciado el reputado chef vasco Karlos Arguiñano, que ha lanzado un mensaje muy importante a todas esas personas que consumen pan con frecuencia. El cocinero más televisivo acostumbra a dar consejos y recomendaciones con frecuencia a través de su programa en Antena 3, Cocina Abierta, mientras prepara todo tipo de recetas.

Arguiñano destaca que el mejor momento para comer pan es hacerlo por la mañana o al mediodía, ya que luego se va quemando. Sin embargo, avisa sobre el pan en la noche, que se convierte un poco en azúcar y engorda. Por lo tanto, recomienda que los amantes del pan apuesten por opciones integrales o por las de masa madre durante el día, que cuentan con un gran contenido de fibra.

El otro ingrediente que Arguiñano sugiere eliminar

Por otro lado, Karlos Arguiñano también ha hablado de otro alimento que asegura que hay que eliminar de la dieta para disfrutar de un mejor estado de salud, y este es el azúcar. Para él, lo más importante es disfrutar de una dieta sana y completa en la que haya lugar para probar todo tipo de productos, y así lo deja claro en todos sus programas.

En su caso, apuesta por rechazar aquellas posturas radicales en las que se prohíbe por completo comer determinados alimentos. Pese a ello, recalca que el azúcar ya no es parte de su dieta desde hace una década, y considera que es importante para una mejor salud.

"Lo radical no me gusta… Que digan que es veneno tomar leche, no lo entiendo… Todos nos hemos criado bebiendo leche. ¿Por qué no te vas a tomar un flan o un arroz con leche?", manifestó en una entrevista, donde recalca que él es partidario de poder disfrutar de todo, aunque con moderación.

De esta forma, el cocinero está de acuerdo con la opinión de los expertos de que hay que moderar el consumo de azúcar, y en su caso ha optado por eliminarlo a la hora de tomar el café.

El consumo de pan en una dieta equilibrada

El pan es un alimento básico en muchas culturas y puede formar parte de una dieta equilibrada si se consume con moderación y se escogen opciones que sean más saludables. Existen algunas recomendaciones acerca del consumo de pan en una dieta equilibrada que hay que tener en cuenta para poder disfrutarlo sin que suponga un problema para la salud. Algunas recomendaciones sobre el consumo de pan son las siguientes: