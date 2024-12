Fijarse en el corte y el color y otros consejos para elegir buen embutido

Elegir un buen embutido implica considerar factores como la calidad de los ingredientes, el método de elaboración y tus preferencias personales. A la hora de tachar productos de tu lista de la compra asegúrate antes de revisar la etiqueta para ver su composición, apuesta por abrir la puerta a productos artesanales o locales y asegúrate de que esté conservado a la correcta temperatura.

Hay unos principios básicos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos al mostrador de los embutidos y transmitimos nuestras preferencias al carnicero y charcutero. Conviene comenzar fijándose en "dos factores fundamentales que afectan a su calidad: la pureza de la raza y la alimentación del animal", algo que se contrastará al fijarse en los ingredientes. "Es fundamental que aparezca como ingrediente principal la carne o magros de cerdo 100% ibérico y que estén libres de derivados lácteos".

Desde Ibéricos Montellano, a la hora de elegir el embutido, aconsejan "fijarnos si en el corte, que se vea bien los diferentes cortes de carne o del magro y poca grasa en el caso del embutido". Además, añaden que su "color no debe ser excesivo porque eso significará que es poco natural". Respecto al lomo, comparten otra aclaración: "es importante que sea algo entreverado, redondo y jugoso que no esté acanalado y que no tenga exceso de pimentón".



A esto, Señorío de Montanera añade que si "al cabo de unos minutos la parte del corte se oscurece un poco, también es una buena señal. En boca no tiene que estar oxidado, es decir, con sabor rancio. Además, el pimentón en el caso del chorizo, el lomo y la presa embuchada no tiene que ser el sabor predominante, el magro y la grasa del cerdo de bellota deben ser el principal sabor que nos quede en la boca. El aroma y sabor deben ser redondos, sin acidez y ranciedad, y deben permanecer bastante tiempo en nuestro paladar".

Otro detalle a tener en cuenta, lejos de los escepticismos que algunos comparten es que el embutido tenga tripa cular gruesa y natural o tripa “artificial” (hecha a partir de tripa natural), no implica más o menos calidad, según indica la marca.

Cómo conservar el embutido de la forma correcta

Pero para su correcta conservación, aconsejan, "es preferible que los embutidos vayan envasados al vacío o en atmósfera modificada para asegurarnos la higiene, y que cuando lo tomemos esté en el momento óptimo de consumo.

Montellano sugiere hacerlo en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, siempre quitar el plástico con el que sale de fábrica, guardarlo en el frigorífico si no se va a consumir inmediatamente, en caso contrario se puede guardar a temperatura ambiente colgado. Es importante no envolverlo con un papel de plástico ni de aluminio.