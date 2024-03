Así es Cobo Evolución, el restaurante de Miguel Cobos que Ferran Adrià califica de "pura magia"

Miguel Cobo saltó a la fama en España tras participar en 2013 en la primera edición del talent culinario Top Chef, de Antena 3. El programa de televisión, presentado por Alberto Chicote, Susi Díaz y Paco Roncero, buscaba el mejor cocinero del país. El cocinero, de 29 años entonces, quedó en una tercera posición. Venció la cocinera Begoña Rodrigo, con la que participó tiempo después en La última cena, de Telecinco.

De origen santanderino y burgalés de adopción, Cobo lleva dos décadas dedicándose profesionalmente a la cocina. El chef decidió montar en Burgos su primer local en 2015, dos años después de participar en Top chef: Cobo Vintage, con una oferta gastronómica que aunaba el mar de Cantabria y el recetario burgalés.

Con Cobo Vintage, Miguel consiguió en 2016 su primera estrella Michelin. Tiempo después puso en marcha Cobo Estratos, "un proyecto en el que la historia y el presente se contextualizan en la cocina". Dentro se integran sus dos restaurantes en la actualidad: Cobo Tradición, "tasca evolucionada" de cocina tradicional, y Cobo Evolución, que tiene como eje "descubrir de una forma interactiva, gastronómica y sensorial la evolución humana".

Cobo Evolución, situado en Burgos, supone el gran proyecto gastronómico del chef. Con una estrella Michelin, el restaurante ha contado con la visita del prestigioso chef Ferran Adrià, tal y como reveló este jueves el chef en el pódcast La Ribera. La innovadora cocina de Cobos llamó la atención del fundador de El Bulli, que quiso degustar personalmente su menú.

En su visita, Ferran Adrià elogió la cocina de Cobos. El chef catalán alabó la labor del restaurante, que calificó como "lo más diferente que he visto en los últimos tiempos. Algo único e inigualable". "Mira chaval, he comido de puta madre, lo más diferente que he visto en los últimos tiempos, pero te voy a decir una cosa. La idea creativa que tú has tenido es pura magia", según contó Cobos.

Menú de Cobo evolución

La Guía Repsol otorgó este año dos Soles a Cobo Evolución. El chef se mostró "orgulloso" por este reconocimiento y agradeció a "todos los clientes que nos seguís empujando para no parar de evolucionar nunca" en sus redes.

Se trata del último reconocimiento a este restaurante que obtuvo una estrella Michelin por su "cocina de gran nivel". El Parque Arqueológico de Atapuerca, "le ha servido al mediático chef como inspiración o leitmotiv a la hora de plantearnos un único y extenso menú degustación, de índole creativo, donde se nos plantea un increíble viaje con el paladar a las distintas etapas de la evolución humana y de su relación con el entorno desde el sabor", indica en su web la Guía Michelin.

El restaurante, ubicado en la céntrica Plaza de la Libertad, número 9, ofrece un menú basado en seis etapas de la evolución humana —África, Atapuerca, Altamira, Neolítico, Roma y el Mestizaje— donde degustar cada una de las técnicas utilizadas en cada momento.

El precio del menú es de 165 euros y consiste en distintos platos como la sopa de vegetales y clorofila; panna-cotta de almendras, escarcha de tomate especiado, ciruelas y albahaca; trucha de río con huevas, zanahoria, coco y cítricos; tartar de carne madurada; pichón rustido con jugo de asado, raíces y crucíferas; ventresca de atún madurado, guiso de piel de atún y emulsión de cebolla de Fuentes y morrillo de atún en su jugo con halófilas y pesto de hierbas.