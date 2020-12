Quién es Miguel Cobo, el recordado 'top chef' que sustituye a Sergi Arola en 'La última cena'

Telecinco acaba de anunciar una de sus bazas para estas Navidades. La cadena rescatará el exitoso formato de La última cena con dos especiales que emitirá en Nochebuena y Nochevieja, respectivamente.

María del Monte (58 años) será la famosa invitada en una de las galas y tendrá que competir con una pareja cuya identidad no se ha desvelado aún. "No os lo podéis imaginar", ha advertido la chef Begoña Rodrigo (45) este lunes en Sálvame.

Entre las novedades que el concurso culinario ha adelantado, destaca la baja de Sergi Arola (52) como juez y asesor del programa. En su lugar se incorpora el chef cántabro Miguel Cobo, un viejo conocido de la audiencia de talents culinarios, pues fue el tercer clasificado de la primera edición de Top Chef, cuya vencedora fue precisamente la que ahora será su compañera de catas en La última cena, Begoña Rodrigo.

Carrera ascendente

Miguel Cobo sustituirá a Sergi Arola en 'La última cena'. Mediaset

La trayectoria de Miguel en los fogones comenzó, como suele ocurrirles a muchos de sus colegas de profesión, por obligación familar. El joven no tenía ninguna vocación y, tras finalizar Bachillerato, su padre le ofreció un puesto en la cocina de El Vallés, el hotel-restaurante que poseen en la localidad burgalesa de Briviesca.

Su pasión por la cocina fue creciendo a medida que su aprendizaje comenzaba a dar sus frutos. Así, en 2012 ganó el premio a Mejor Cocinero de Castilla y León, título que revalidaría en 2019. Pero, sin duda, el año que supuso un punto de inflexión en su carrera fue el 2013, cuando fue subcampeón de España en Bocuse D'Or, la competición gastronómica con más prestigio del mundo.

Nueve meses después, Miguel Cobo se convertiría en uno de los protagonistas de Top Chef, el talent show de cocineros profesionales que estrenaba Antena 3. El concursante logró cosechar una gran popularidad entre los espectadores gracias a su carisma y su particular carácter.

Miguel Cobo regenta un restaurante en Burgos y ha logrado una estrella Michelín. Gtres

Y es que el burgalés se entrega al máximo en los fogones y espera que los concursantes de La última cena hagan lo mismo: "El secreto de la cocina es un buen equipo, si hay mal ambiente va a salir un mal plato", ha explicado durante la presentación del programa en Sálvame. Además, asegura que si María del Monte se niega a recibir sus directrices "cuando pida ayuda, no la ayudaré".

Tras su exitoso paso por el concurso de Antena 3, Miguel Cobo emprendió su propio proyecto en 2015 con la apertura de Cobo Vintage, en el que fusiona sus orígenes cántabros con la gastronomía de su tierra 'de adopción', Burgos. Esta combinación le ha granjeado uno de los mayores éxitos a los que un chef puede aspirar, pues en 2016 obtenía su primera estrella Michelín.

Experiencia televisiva

Begoña Rodrigo, Miguel Cobo y Antonio Arrabal en la final de 'Top Chef'. Atresmedia

Durante su paso por Top Chef, Miguel no solo deslumbró con sus creaciones culinarias, también mostró su sentido de la lealtad y la amistad, creando un estrecho vínculo con Begoña Rodrigo y con Antonio Arrabal. Su sueño era llegar a la final con ambos y, efectivamente, acabó cumpliéndose.

Pero en el programa también tuvo sus roces, especialmente con Bárbara Amorós, a la que se enfrentó en varias ocasiones. "Cada vez tengo más ganas de batirme el cobre contigo y echarte", llegó a decirle en una de las entregas. Un deseo que se materializó a medias, pues aunque Miguel no se disputó la permanencia con Bárbara, la valenciana fue expulsada a las puertas de la final, para alegría de Cobo y sus otros dos 'mosqueteros'.

En 2017, el chef vuelve a la televisión para ponerse al frente de su propio programa. Telemadrid le escogía para presentar La cuenta por favor, una competición que durante dos temporadas escogió a los mejores restaurantes de Madrid en distintas categorías.

El chef ha presentado su propio programa en Telemadrid. Telemadrid

Pese a que buena parte de su notoriedad se la debe al medio televisivo, Miguel Cobo ha confesado que su exposición pública le ha llegado a pasar factura personal. Según relataba en una entrevista con Diario de Burgos tras ganar la estrella Michelín, después de abrir su restaurante leyó comentarios "absolutamente miserables" de gente que le juzgaba por su paso por Top Chef.

No obstante, el burgalés de adopción no renuncia a su pasado en el programa: "Doy gracias a Top Chef porque me ha dado a conocer y me ha hecho ganar dinero para poder montar mi negocio sin tener que meterme en grandes créditos, pero por supuesto quiero que olviden a Miguel Top Chef, que era un personaje televisivo con una componente de cocina y otra de reallity. Ahora soy Miguel Cobo chef, que es un tío que se mete 13 horas aquí todos los días", sentenciaba en el citado medio.

Familia feliz

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Cobo (@miguelcobochef)

Además de su éxito profesional, Miguel Cobo puede presumir de estar viviendo una feliz etapa también en lo personal. El 11 de agosto de 2018 contrajo matrimonio con su pareja, Lara.

Poco más de un año después de pasar por el altar, la pareja daba la bienvenida a Lia, su primera hija en común. "Estoy feliz, enamorado, inspirado, motivado y con ganas de volar!!! Gracias a la mujer más guerrera que he conocido @la_ru_ka eres y serás mi heroína, la mujer más valiente", escribía entonces.

En sus redes sociales, el cocinero muestra a menudo su lado más íntimo y sensible con románticas dedicatorias a su familia. Así, las dos mujeres de su casa comparten protagonismo en sus publicaciones con las fotos de suculentos platos creados por el chef. "Gracias @la_ru_ka por aguantar a un loco cocinero que tanto aprende y mejora cada día a tu lado", escribía a su mujer en su primer aniversario de boda.

