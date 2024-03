Las torrijas más originales de Semana Santa se comen en este local de Sevilla: de lotus o nutella y por 3,90€

Este domingo tiene lugar el pistoletazo de salida oficial de la Semana Santa. Millones de ciudadanos españoles disfrutarán de unos merecidos días de descanso en diferentes destinos de nuestro país. Sin embargo, en unas fechas tan especiales como estas, la realidad es que muchos optan por ciudades andaluzas para disfrutar de los días festivos. El motivo no es otro que la gran tradición cofrade que tienen estos lugares, donde se vive la Semana Santa de una manera muy especial.

Uno de los destinos más visitados será Sevilla, uno de los puntos neurálgicos de la Semana Santa. Eventos como su famosa 'madrugá' harán que las calles de la ciudad se abarroten de fieles que aguardan durante horas de pie para disfrutar los diferentes pasos. Sin embargo, lo especial de estas fechas no son solo las procesiones, sino las elaboraciones típicas de esta época del año como son, por ejemplo, las torrijas.

A pesar de que se desconoce con certeza el motivo por el que se popularizó comer torrijas en Semana Santa, lo cierto es que existen muchas teorías al respecto. Algunos creen que el origen procede de los romanos, concretamente de Marco Gávio Apicio. Sin embargo, otros apuntan a que, durante muchos años, fueron vistas como unas elaboraciones que comían los pobres, un hecho que a su vez se vinculó a la Cuaresma. Por ello, al no poder comer carne durante Semana Santa, se popularizó el consumo de este dulce.

Imagen de archivo de torrijas. EFE

A la hora de preparar una buena torrija, cada uno tiene sus trucos. Por un lado están las tradicionales, las de leche, elaboradas a base de pan, una buena cantidad de azúcar, ramas de canela, cáscaras de limón y naranja y rebanadas con huevo batido. Sin embargo, existen otros tipos no tan conocidos.

Las torrijas de miel son otras de las favoritas de los españoles y, con el paso del tiempo, han conseguido aumentar su popularidad. Sin embargo, las pastelerías cada vez tiran más de originalidad y apuestan por otras no tan conocidas. También las hay de vino, rellenas e incluso caramelizadas. Sin embargo, ningunas son tan originales como la de una pastelería de Sevilla.

En los últimos días, ha habido un local sevillano que ha concentrado la atención de todos los residentes y visitantes. Se trata, nada más y nada menos, que de Cakes and Go, situada en la calle Puerta del Osario, 11, en pleno casco histórico de Sevilla. Se trata de una pastelería que, en los últimos años, ha sabido apostar por la innovación. Y en esta ocasión, con motivo de la Semana Santa, no ha sido menos.

Además de vender las torrijas tradicionales, las de toda la vida, el establecimiento se ha especializado en otros tipos de torrijas. De este modo, el local ofrece a sus clientes diferentes tipos de este famoso dulce de Semana Santa, pudiendo encontrar torrijas hechas a base de galleta lotus, galleta oreo, con fresas por encima o de otros tipos de chocolates. Todas ellas se ofrecen en el mostrador y tienen un precio de 3,90 euros la unidad.

En los últimos días, han sido muchas las personas que no han querido perderse la oportunidad de probar estas torrijas tan originales que, además, se venden también en cajas de 12 unidades, ofreciendo la posibilidad a los clientes de combinar sabores. En TikTok ya están siendo toda una revelación y se espera que sigan aumentando su popularidad de cara a los próximos días festivos en los que la ciudad se llenará de turistas.

"Tenemos torrijas de sobra, llevamos desde las 04:00 de la mañana haciendo torrijas. Tenemos de nutella, de canela y azúcar, de miel, de dulce de leche y plátano, frutos rojos, kinder, turrón, de chocolate blanco con filipinos, pistacho y crema de cacahuete. Os esperamos por aquí", explican desde el obrador a través de un vídeo que han publicado en sus perfiles de redes sociales.

Ellos mismos lo confiesan a través de su perfil de Instagram. Y es que no esperaban que el obrador fuera a recibir tantos visitantes para degustar sus torrijas. Por ello, desde el local recuerdan que también se pueden reservar para evitar así quedarse sin probarlas.

Cakes and Go se ha convertido ya en una de las pastelerías más populares de Sevilla. Durante la Semana Santa, el dulce estrella es la torrija. Sin embargo, también son conocidos por otras elaboraciones como, por ejemplo, los roscones. Este año, al igual que con las torrijas, innovaron con este dulce de Navidad y se decantaron por elaborar algunos de una forma más original: de kinder, filipinos e incluso de galleta oreo. Además, también ofrecen a sus clientes otros dulces como tartas, rollos de carnela o bernilas, entre otros muchos.