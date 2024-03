Así es el premiado kétchup 'realfooding' de Carlos Ríos: con dátiles y sin azúcares añadidos

El sector de la restauración celebró esta semana uno de sus eventos más importantes del año: Alimentaria & Hostelco 2024. La feria gastronómica cerró este jueves sus puertas después de recibir, desde el lunes, un total de 107.900 visitantes.

Alrededor de 3.200 empresas expositoras han ocupado durante cuatro días 100.000 metros cuadrados y 7 pabellones, es decir, la práctica totalidad del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. Una de ellas fue Torrons Vicens, que presentó sus nuevas variedades de turrones, creadas por cuatro chefs con estrella Michelin.

Este martes, Alimentaria entregó sus 16 Premios Innoval, que reconocen el desarrollo y lanzamiento de productos innovadores. Los ganadores fueron elegidos entre los productos expuestos en una muestra que reunió a más de 300 alimentos y bebidas revolucionarios.

Entre los premiados, se encuentra el alimento funcional Foodie, de Mixprice, un batido sustituto de una comida equilibrada, de base láctea, con 26 vitaminas y minerales y alto contenido de proteínas. Alimentaria también reconoció a Fripozo, por su gama de platos preparados altos en proteínas y a los patés vegetales de Delicass por sus aportaciones a la salud y la sostenibilidad.

En cuanto a la creación de nuevos sabores y formatos para sorprender al consumidor, Innoval reconoció en tres categorías a Nestlé por sus tabletas de chocolate rellenas de sabores como galletas María o Filipinos, a Cotrading, por sus pretzels crujientes y planos, y a Curius, por Match, una tónica envasada en botellas cuadradas y sostenibles, elaboradas con botellas de vino y lunas de coche recicladas.

Así es el kétchup saludable de Carlos Ríos

Otra de las marcas premiadas en Innoval fue Realfooding, la marca del nutricionista Carlos Ríos con la que quiere reivindicar el "consumo de alimentos nutritivos, elaborados de manera saludable" que "mejoren los hábitos de consumo y la calidad de vida".

El producto premiado en la feria de Alimentaria es el kétchup con dátiles y sin azúcares ni edulcorantes añadidos. Se trata de un producto "a base de tomate, con pasta de dátil, con un menor contenido en sal y un sabor y textura excelentes", indica la marca en su web.

Salsa de kétchup de 'Realfooding'.

En concreto, esta salsa tiene como ingredientes tomates, fibra vegetal, vinagre de vino, almidón de maíz, pasta de dátiles, sal, aromas naturales y especias. Se trata, según el nutricionista, del primer kétchup sin edulcorantes ni azúcares añadidos, salvo los presentes en el tomate y los dátiles: 8 gramos por cada 100 gramos de producto.

Este kétchup, de 340 gramos, y apto para celíacos, está a la venta en la web de 'Realfooding', además de en supermercados como El Corte Inglés, Ahorra Más o Lupa, por un precio de 2,99 euros.

Bajo la marca 'Realfooding', Carlos Ríos ofrece otras dos salsas, de tomate frito y para pizza. Además, tiene a la venta otros productos como la crema de almendra y croco, granola con ralladura de naranja y dátil, harina de almendra extrafina, pan cristallino, guacamole, salmorejo o gazpacho fresco.

Carlos Ríos se ha convertido en el rey del 'realfooding'. El nutricionista, que empezó a ganar peso gracias a sus denuncias sobre productos poco saludables de los supermercados, se ha convertido en todo un 'influencer' de la conocida como 'comida real'. Debido a su éxito, Ríos lanzó su marca de delivery 'Realfooding to go', que opera en Madrid y, el pasado mes de octubre, su primer restaurante bajo el nombre 'Realfooding to Eat'.