Dabiz Muñoz responde a las críticas por comerse la tortilla de patatas "cruda": "Os veo confundiditos"

Hace un mes, Dabiz Muñoz se pronunció sobre uno de los mayores debates gastronómicos en España: ¿la tortilla de patatas lleva cebolla? El prestigioso chef fue tajante: "No". "Luego está la tortilla española con cebolla, que es otra cosa", aseguró, mientras probaba un pedazo de tortilla de Betanzos en Madrid Fusión, el Congreso Internacional de Gastronomía.

Muñoz dio así su opinión sobre la auténtica receta de este plato tan popular en nuestro país. El recién nombrado mejor chef del mundo por 'The Best Chef Awards' respondía la pregunta de Alfonso Arús en Aruseros, lo que despertó los aplausos de los colaboradores del programa matinal de laSexta. "Bravo, uno de los mejores chefs que tenemos en España", señaló Angie Cárdenas, que había defendido previamente que la tortilla de patatas llevaba cebolla.

Entonces, la respuesta del chef español sobre la tortilla de patatas original abrió de nuevo un debate muy extendido, entre los que consideran que este palto, uno de los más típicos en España, no debe llevar cebolla y los que opinan que se trata de un ingrediente indispensable. Sin embargo, el vídeo en el que Muñoz probaba la tortilla de patatas ha vuelto a viralizarse mes y medio después en redes sociales por una razón distinta.

Críticas a la tortilla de patatas de Betanzos

En el vídeo de laSexta, Muñoz prueba la tortilla de patatas de Betanzos, de origen gallego, junto a su creador: José Manuel Crespo, conocido como Crispi. A diferencia de otras recetas, esta no lleva cebolla y utiliza patatas gallegas, preferentemente de la variedad kennebec, caracterizadas por tener una piel fina y lisa. Además, usa huevos camperos, de un color naranja intenso y textura más viscosa y menos líquida.

Otra de las características principales de la tortilla de patatas de Betanzos, una de las variedades más populares de este plato, es que lleva más huevo que patata. Además, un aspecto esencial de esta variedad es que está ligeramente dorada por fuera y poco hecha, lo que confiere un interior de textura líquida y cremosa.

[Dabiz Muñoz arrasa con su 'food truck' de pollo frito y anuncia tour por España: así son sus inéditos platos]

Precisamente el hecho de que la tortilla de patatas que probó Muñoz esté poco cuajada es lo que ha generado un gran revuelo en redes sociales. Y es que varios usuarios han criticado lo que opinan es una "aberración" por considerar que está "cruda". "Si yo he visto esta aberración, vosotros también", escribió un usuario en X el pasado viernes.

Este comentario no ha pasado desapercibido y el propio Muñoz ha querido publicar un mensaje en X para responder a las críticas. "Algún día descubriréis la increíble, estratosférica, única e inigualable tortilla de Betanzos", asegura el chef, que explica que se trata de "una maravillosa y deliciosa receta con más de 100 años de historia", y aclara: "No la he inventado yo, que os veo confundiditos".

Algún día descubriréis la increíble, estratosférica, única e inigualable tortilla de Betanzos, una maravillosa y deliciosa receta con más de 100 años de historia, la cual por cierto no he inventado yo, que os veo confundiditos 🤐 https://t.co/9x1iFZ0cTf — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) March 16, 2024

El tuit de Muñoz ha generado todo tipo de comentarios. Por un lado, muchos usuarios han defendido la receta original de Betanzos. "Deliciosa", "es Dios" o "está buenísima" son algunos de los calificativos que le han puesto a esta popular variedad de tortilla de patatas. "Que vayan a Betanzos y la prueben", invita un usario.

En cambio, otros tuiteros han calificado a la tortilla de Betanzos de "sopa de huevo" o "huevo crudo". "La sopa de huevo es sopa de huevo aquí, en Betanzos y en la cochinchina", ha escrito un usuario. El debate está servido.