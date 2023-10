El restaurante donde probar (por tiempo limitado) la pizza del mejor pizzaiolo del mundo

Puede que esta historia suene, pues se repite, pero cada cual tiene su final. Diego Vitagliano no quería estudiar, así que su padre le empujó a trabajar. Con 14 años se puso con las manos en la masa en una pizzería de Nápoles, su ciudad de origen, "era una pizzería en un barrio difícil de Nápoles. Mi padre me dijo si no trabajas no vuelves a casa. Él creía que el trabajo de pizzaioli era reconocido y sólido, con el que no habría un día sin trabajar. Lo que afianzaba la seguridad y estabilidad". Allí fue adquiriendo pasión por las pizzas -la misma que compartía por el fútbol: "Vengo de Nápoles y nací en 1985 imagina por qué me llamo Diego" - y así como determinación por el oficio.

"Después de 16 años de trabajo, probando, conociendo, moviéndose, al final abrí el restaurante. Eso es el sueño de todos, alcanzar una independencia para poder abrir", cuenta Vitagliano. Este 2023 su pizzería 10 Diego Pizzería, en Nápoles, se posicionaba en lo más alto del 50 Top Pizza, convirtiéndole a él en el mejor pizzaiolo del mundo. "El número 10 es muy simbólico en el fútbol, el más creativo y entregado en el campo, de ahí que la pizzería se bautizara con ese nombre" explica el pizzaiolo, que cuenta con tres locales en Nápoles, uno en Roma y otro en Doha.

Su pasión es compartida, tanto que la ha traído hasta España, y en colaboración con Grosso Napoletano, ha creado Il Dieci, una nueva Edizione Limitata, y ya van por la VI, que se podrá disfrutar en todos los locales de la cadena de pizzerías, así como en su servicio delivery, hasta el 20 de noviembre.

Diego Vitagliano

"Es una colaboración que me hace feliz porque Grosso Napolitano emplea jóvenes con una pasión muy grande por el trabajo. Lo que me fascina es cómo la cadena logra repetir el mismo concepto, el mismo formato y el mismo producto en cada sitio, de principio a fin todos los detalles", todo ello sin caer en la industrialización, sino siguiendo un método artesanal que respeta tanto elaboración como producto.

Tortellini hechos calzone

Fabrizio Polacco, Capo Di Producto de Grosso Napoletano y Diego se conocieron precisamente a través del famoso ranking de pizzerías, "es como una comunidad", más tarde, como ocurre con todas las mentes creativas, surgiría una colaboración como Il Dieci. Un plato icónico italiano y reconvertido en forma de homenaje a la nona de Diego, por esos tortellini que le hacían feliz.

Diego Vitagliano y Fabrizio Polaco

Él vivió con su abuela que se hacía cargo de él y eso implicaba alimentarle con fundamento, como cualquier Nonna italiana que se precie. Este plato de pasta fresca era su receta estrella: "A mí me gusta la pasta fresca rellena, más que los spaghetti, por ejemplo".

Con esta calzone esa herencia de los sabores y los ingredientes son abrazados por una masa de pizza que va rellena de paleta de jamón cocida, crema de parmesano, mantequilla y salvia. Por encima, se masajea con algo de aceite de oliva y espolvorea con más parmesano, lo que tras el horneado le aporta un acabado sabroso y crujiente.

Pizza Il Dieci

Esta elaboración lleva tiempo circulando más allá de la cabeza de Diego. También pasó por el restaurante Il Gato, la nueva apertura de Massimo Bottura en Módena, donde el napolitano llevó hasta el triestrellado chef su creación, mientras Bottura se encargaba de cocinar sus afamados tortellini.

Su intención no es otra que la de repetir y recuperar el recuerdo y sabor de su infancia y aunque en sus restaurantes de Italia está disponible en versión pizza, la creación que ha viajado hasta España, de manera inédita y por tiempo limitado, será en formato calzone, una pequeña caja de sorpresas con mucho aroma y sabor, el de la salvia que se percibe desde dentro avivada por todo ese vapor.

El mejor pizzaiolo del mundo

Se trata de "una idea nueva que me hace muy feliz" comparte el napolitano, que se ha convertido en referente por democratizar el mundo de la pizza, "hemos transformado las pizzerías en espacios con experiencias que se disfrutan más allá de llegar al restaurante, comer la pizza rápido y corriendo e irte. Ahora te puedes quedar, hacer maridajes, tomar postres, conocer qué hay detrás del producto y los ingredientes, y el espacio, cómo es el horno, el servicio, el arte del lugar".

Diego Vitagliano

En sus locales sirve tres tipos de pizza y masa en un mismo restaurante, entre la crocante, que a los napolitanos, que son muy tradicionales, también gusta; la contemporánea y la romana.

Sigue los temas que te interesan