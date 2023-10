La 'burger' del escalope más famoso que arrasa en Madrid y Barcelona: "Vendemos 100 al día".

Un mediodía de 1970 la histórica taberna La Ancha sirvió el escalope empanado más fino y grande que habían cocinado hasta entonces. Fue a petición de Armando Bauleo, un comensal argentino de paladar exigente. Santiago Redruello, dueño del local, aceptó el encargo. Con el tiempo este plato se convirtió en la receta estrella del restaurante y la familia lo bautizó con el nombre de aquel inusual cliente.

[La Ancha: Más de 100 años de historia y una cocina clásica renovada]

En 2020, durante la pandemia, el cocinero y empresario Nino Redruello, hijo de Santiago y actualmente al frente del grupo La Ancha (con 8 restaurantes en toda España), decidió comenzar a vender su legendario escalope a domicilio a través del delivery Armando. Fue un éxito. En sus envíos también ofrecen otros platos icónicos de la casa, como las croquetas de jamón, la tortilla de patata, las albóndigas o la tarta de queso Fismuler.

Ahora han querido ir un paso más allá. Nino y Manuel Villalba, chef ejecutivo de Familia La Ancha, han diseñado una auténtica hamburguesa al estilo La Ancha. No tiene ni carne roja ni pollo, sino un escalope Armando de cerdo, empanado con Corn Flakes, con triple capa y relleno de mucha salsa cheddar, que se derrama al morder. Se llama 'La Sanjacoba' y viene acompañada de pan brioche, lechuga fresca, salsa casera con toques ahumados y chips de bacon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Armando 🍴 (@escalopearmando)

Desde el lanzamiento de la 'burger' hace dos semanas, ya han vendido en torno a 1.500 piezas, 100 al día, según asegura Manuel. No obstante, aspiran a lograr mucho más: "Tenemos previsto vender 5.000 al mes". Aun así, parece difícil que la hamburguesa pueda llegar a superar al volumen de éxito del mítico escalope Armando: "Por cada 100 sanjacobas vendemos 500 armandos".

La Sanjacoba tiene un precio de 12,50 euros y está a la venta tanto en Madrid como en Barcelona, con entrega a domicilio y servicio take away a través de su página web oficial y la plataforma Glovo. Armando tiene dos tiendas 'para llevar' en España, una en la capital (Calle Nicasio Gallego nº 14) y otra en Barcelona (Calle Còrsega nº 68). Están abiertas de lunes a domingo en horario de 13:00 a 15:30 y de 19:30 a 23:00. Además, La Sanjacoba también estará disponible en sus foodtrucks, presentes en espectáculos y festivales.

[Las 10 mejores hamburguesas de Madrid, muchas de ellas aún no las conoces]

En el futuro, La Ancha tiene planeado sacar su propia línea de productos veganos, aunque todavía no tienen establecida una fecha exacta. Lo que Manuel sí tiene muy claro es que no quieren ofrecer "cosas que no son", así que por el momento están trabajando con unas setas que si se estofan se logra una textura similar a la del pollo.

[Nino Redruello y su éxito en la hostelería tras abrir ocho restaurantes]

Fue en 1919 cuando Benigno Redruello, abuelo de Nino, abrió las puertas de la primera taberna de la familia, La Estrecha, en Madrid. Casi una década después su sobrino Santiago le cambió el nombre por La Ancha y en 1957 el padre de los actuales propietarios asumió el mando de la tercera generación. Entre 2005 y 2007 se produjo un nuevo relevo generacional: Nino y Santi Redruello, junto con Ekaitz Almandoz, pertenecen a la última generación de esta familia de hosteleros madrileños. Actualmente van de la mano de Jaime Santianes como socio en Barcelona, Vicente Gorriz como director general, y Manuel Villalba como chef ejecutivo.

Sigue los temas que te interesan