Estos son los hoteles con las mejores tapas de España de este año

Este lunes ha tenido lugar la clausura de la 8ª edición del festival Hotel Tapa Tour, la iniciativa que reconoce la importancia de la restauración hotelera en la difusión de la gastronomía de nuestro país. Durante el acto se ha hecho entrega de los Premios Especiales a los hoteles que han participado este año en la ruta de tapas de Madrid y los Premios Nacionales "Tapa Alimentos de España & D.O. Ribera del Duero" y "Tapa Fusión Alimentos de España & D.O. Cava", donde han competido hoteles de toda España.

[10 tapas fáciles para triunfar con tus invitados]

Por lo que respecta a la categoría de Premios Nacionales, la ¡Ensaladilla Yo Quería! by Enoteca Paco Pérez, maridada con Viña Pilar Clarete, creada por el chef Paco Pérez y presentada por Conrado Trump y Matteo Lusent, se alzó con el "Premio Tapa Alimentos de España & D.O. Ribera del Duero". Por otra parte, el "Premio Nacional Tapa Fusión Alimentos de España & D.O. Cava" recayó sobre el Tarutaru NY Roll, maridado con Arts Colecta Rosé, de la chef Tamara Lumbreras del hotel Can Ferrereta de Mallorca.

En cuanto al Premio Especial Cointreau a "Mejor Tapa Dulce de Madrid", los ganadores fueron el chef Ignacio Vara y el bartender Miguel Pérez de Four Seasons Hotel Madrid por su Mango Sudachi maridado con su cóctel Amai.

La tapa "Tarutaru NY Roll" maridada con Arts Colecta Rosé.

Las Menciones de Honor a las creaciones de los chefs madrileños fueron para Ana Isabel Peiró (Hyatt Regency Hesperia Madrid) por su Cochinillo, ajo y azafrán en la categoría de "Mejor Tapa Tradicional"; Sergio de la Plata (Mandarin Oriental Ritz Madrid) por su Bocado de Khao Soi a la española en la categoría "Mejor Tapa Fusión"; y Jesualdo Bermejo (NH Madrid Nacional) por su Croqueta a la madrileña de guiso de morros y pata en la categoría "Mejor Croqueta de Autor".

[¿Chorizo en la primera cita? Las tapas favoritas de los españoles en una velada romántica]

El Premio Especial del Público a la "Mejor Experiencia de Hotel Tapa Tour Madrid 2023" fue para el equipo del hotel CoolRooms Palacio de Atocha, mientras que Rosewood Villa Magna recibió el Accésit a la "Experiencia in-house", una de las novedades de esta edición, que consiste en descubrir los diferentes espacios gastronómicos que puede haber dentro de un mismo hotel. Por último, el Accésit al "Récord de participación" lo ha logrado José Luque, chef del hotel The Westin Palace Madrid, que ha llegado a elaborar un total de 1.136 tapas durante los diez días que ha durado el festival.

La tapa "¡Ensaladilla Yo Quería! by Enoteca Paco Pérez", maridada con Viña Pilar Clarete.

El jurado de Hotel Tapa Tour Madrid 2023 ha estado formado por prestigiosos cocineros, periodistas y otras personalidades del mundo de la gastronomía y el vino, como Purificación González (Subdirectora General de Promoción de los Alimentos de España), Miguel Sanz (Director General del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero), Alexandre Comellas (Secretario General del Consejo Regulador de la D.O. Cava), el periodista Alberto Granados y los chefs Andrés Madrigal y Manu Urbano.

Sigue los temas que te interesan