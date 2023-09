Franco Pepe, el pizzaiolo que hace la mejor pizza del mundo según The Best Pizza Awards

Franco Pepe, el premiado pizzaiolo que hace la mejor pizza del mundo según The Best Pizza Awards.

El chef italiano Franco Pepe (60 años, Caiazzo, Italia), responsable del restaurante Pepe in Grani de Caizzzo, a 50 kilómetros de Nápoles), ha ganado por tercer año consecutivo el premio especial en la categoría de pizza del certamen The Best Chef Awards. Pepe revalida así su título de mejor pizzaiolo un año más y continúa liderando la lista de referentes actuales de este famoso plato de Italia.

[Scarpaccia, la pizza crujiente de calabacín que puedes hacer sin amasados ni reposos]

Este cocinero ha aprendido todo lo que sabe de su padre Stefano, al que le gustaba ir al campo a recoger ingredientes frescos como orégano y setas para agregarlos a las pizzas. En 2021 abrió su restaurante Pepe in Grani, un espacio donde se unen la experimentación, la artesanía, la hospitalidad y el enfoque en el territorio, con sabores de la zona de Alta Caserta en Italia.

Por otra parte, el segundo premio en esta misma categoría ha sido para el cocinero Francesco Martucci. La historia de su pizzería I Masanielli comienza a principios de 2000, junto con su hermano Sasà, su hermana Sabina y su madre, en Caserta, ciudad al sur de Italia. I Masanielli ha ganado popularidad a lo largo de los años por la alta calidad y el refinamiento de sus ingredientes, aunque su mayor logro ha sido la invención de la pizza de triple cocción.

La pizza del chef Franco Pepe.

El tercer puesto lo ha conquistado el chef Gabriele Bonci, que en el año 2003 dejó su trabajo para abrir Pizzarium, uno de los primeros establecimientos de Roma en emplear únicamente productos ecológicos e investigar meticulosamente la calidad de los ingredientes. La harina utilizada para su pizza es toda de producción propia, siguiendo todo el proceso en primera mano, como agricultor, cultivándolo él mismo y trabajando junto a otros agricultores.

En esta última gala de The Best Chef Awards, además de desvelarse la lista de The Best Pizza Top100, también han sido anunciados los ganadores de los premios especiales. Son los siguientes:

-Premio a la mejor ciencia de la pizza. Ha recaído en Francesco Martucci de I Masanielli en Caserta (Italia), en reconocimiento al trabajo que realiza en investigación, técnicas experimentales y transformación. -Premio al mejor arte de la pizza. Ha recaído en Pier Daniele Seu de Seu Illuminati en Roma (Italia) en reconocimiento a su talento artístico por sus exquisitos emplatados, que hace que las pizzas parezcan cuadros, casi demasiado bonitas para comérselas. -Premio a la mejor pizza del futuro. Ha recaído en Francesco Capece de Confine en Milán (Italia) que le sitúa como una figura emergente que muestra un talento realmente excepcional y está a punto de alcanzar un gran éxito en el mundo de la pizza. -Premio a la Mejor Pizza Pastelera. Ha recaído en Roberto Davanzo de Bob Alchimia en Spicchi en Montepaone (Italia), premiando su talento y la habilidad elaborando pizzas en versión dulce. -Premio a la mejor pizza frita. Ha recaído en Isabella De Cham de Isabella De Cham Pizza Fritta en Nápoles (Italia), reconociendo el haber creado la mejor y más deliciosa interpretación de la pizza frita combinando su tradición y evolución. -Premio a la Mejor Experiencia Pizzera. Que ha recaído también en Franco Pepe de Pepe in Grani en Caiazzo (Italia), premiándole por proporcionar un servicio perfecto en la sala. -Premio a la Mejor Pizza Margarita. Ha recaído en Ciro Salvo de 50 Kalò en Nápoles, reconociendo que es quien elabora la mejor pizza Margarita, la reina de las pizzas.

El resultado final de The Best Pizza ha tenido en cuenta las opiniones y votaciones de un grupo de 200 personas compuesto por pizzaiolos y otros profesionales de la gastronomía de 6 continentes, 24 países y 74 ciudades.

[Pissaladière, la receta de pizza francesa con cebolla caramelizada y anchoas]

Detrás de The Best Pizza está la organización The Best Chef, encabezada por sus fundadores Joanna Slusarczyk y Cristian Gadau, que han conseguido posicionar su lista, creada en 2017, a nivel mundial. Este año la entrega de premios tendrá lugar en Yucatán (México) los próximos días 18, 19 y 20 de noviembre. Hasta allí se desplazará Franco Pepe y el resto de ganadores, que serán presentados en el escenario durante la ceremonia de entrega de los Best Chef Awards el día 20.

Sigue los temas que te interesan