Los 14 restaurantes de Barcelona presentes en Terra i Gust, la fiesta de la alimentación sostenible.

Las populares fiestas de la Mercè 2023, una de las mayores celebraciones de la ciudad de Barcelona, acogerán del 22 al 24 de septiembre la tercera edición de Terra i Gust, la fiesta de la alimentación sostenible. Una buena oportunidad para disfrutar de la comida y la bebida de forma más consciente, poniendo en valor los alimentos de proximidad y saludables, así como las personas que los elaboran.

[Los restaurantes que triunfan en Barcelona: Bravas, hamburguesas, cocina catalana y creatividad]

Esta edición, organizada por el ayuntamiento de la ciudad en colaboración con la Asociación de Gastronomía y Turismo de Baix Llobregat y Slow Food Barcelona, se desarrollará en el parque de la Ciutadella (con la entrada por Passeig Pujades), y habrá más platos y elaboraciones culinarias que el año anterior. El precio de cada platillo será de 5€.

En total, catorce reconocidos establecimientos de restauración de la ciudad que siguen los principios que rigen la alimentación sostenible, saludable y de temporada. Además, también se podrá encontrar una oferta de productos artesanales para comer y beber de la mano de Mercat Arrels.

Los 14 restaurantes de Terra i Gust

1. Bistrot Levante (Placeta de Manuel Ribé, 1, 08002 Barcelona)

2. Casa Xica (Carrer de la França Xica, 20, 08004 Barcelona)

3. Contracorrent (C. de Ribes, 35, local 14, 08013 Barcelona)

4. El Filete Ruso (C. d'Enric Granados, 95, 08008 Barcelona)

5. Espai Puntal (Plaça de Sant Cugat, 1, 08003 Barcelona)

6. Green Leka (BV-1415, Km 7.080, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona)

7. Happy Foods (distintas ubicaciones)

8. La Sosenga (C/ de n'Amargós, 1, 08002 Barcelona)

9. Les Finestres de Llúria (C/ de Roger de Llúria, 60, 08009 Barcelona)

10. Llamber (C/ de la Fusina, 5, 08003 Barcelona)

11. Mescladis (C/ del Comte Borrell, 122, 08015 Barcelona)

12. Monocrom (Pl. de Cardona, 4, 08006 Barcelona)

13. Zaza - Cuina i Vi (Carrer del Poeta Cabanyes, 43, 08004 Barcelona) 14. Delacrem (C. d'Enric Granados, 15, 08007 Barcelona)

También estará presente el restaurante Rodyna (C/ de Muntaner, 443, 445, 08021 Barcelona), que participa como representante de la cocina de Ucrania, ya que Kiev es la ciudad invitada a las fiestas de la Mercè 2023.