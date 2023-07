El prestigioso chef Joan Roca protagonizará la 9ª edición de Córdoba Califato Gourmet

El chef Joan Roca, de El Celler de Can Roca, protagonizará la 9ª edición de Córdoba Califato Gourmet.

Joan Roca (3 estrellas Michelin), uno de los chefs más prestigiosos y director del El Celler De Can Roca, nombrado mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015 según The World’s 50 Best Restaurants, ha confirmado su participación en la próxima edición del Córdoba Califato Gourmet.

Lo ha hecho tras la multitudinaria rueda de prensa de presentación del evento, donde el cocinero ha sorprendido al público con un vídeo donde anunciaba su presencia en esta nueva edición de la cita gastronómica. El Córdoba Califato Gourmet es un espectáculo de referencia en Andalucía y único en su formato en España que tiene como objetivo acercar la alta cocina a los asistentes y a la ciudad de Córdoba.

La rueda de prensa también ha contado con la presencia del chef cordobés Paco Morales (2 estrellas Michelin), del restaurante NOOR, que hará de anfitrión junto al chef invitado en una cena muy especial. Según ha declarado, "contar con Joan Roca en esta edición va a ser todo un lujo, ya que es una persona maravillosa y muy trabajadora, además de un referente gastronómico a nivel mundial, sin duda vamos a vivir unos momentos muy bonitos con él y todos aquellos que nos acompañen y vivan la experiencia".

Programación oficial de Córdoba Califato Gourmet

Este año Córdoba Califato Gourmet se celebrará los días 16 y 17 de octubre con el mismo formato que las ediciones anteriores. Comenzará el lunes a las 13.30h con un concurso de tapas en el Paseo de la Victoria, donde la hostelería cordobesa mostrará sus mejores elaboraciones. Este evento es abierto al público. Los asistentes elegirán 3 tapas y los chefs del evento, otras 3. Entre los participantes se sortearán 3 entradas dobles para el showcooking oficial del martes.

Más tarde, a las 21h, se podrá disfrutar de la cena 'Paco Morales y amigos', un banquete para 110 personas en el Patio de Columnas Del Real Círculo de la Amistad. En él colaborarán el afamado Joan Roca (3 Estrellas Michelin), Paco Morales, del Restaurante NOOR (2 Estrellas), y Kisko Garcia, del Restaurante Choco (1 estrella). El aperitivo estará elaborado por Celia Jiménez y el pan será obra del maestro panadero José Roldan.

Al día siguiente, el martes, se organizará a las 12h una rueda de prensa donde habrá un homenaje a Joan Roca y al periodista gastronómico Raimundo García del Moral. A las 14h se cerrará el evento con un showcooking oficial para 250 personas que se desarrollará en el salón del Real Círculo de la Amistad. Allí se podrán degustar tapas de Joan Roca, Paco Morales, Kisko Garcia, Celia Jiménez y José Roldan, además de las de los seis ganadores de la edición del concurso de tapas del año anterior y todos los productos de patrocinadores como Jamón Iberico del Valle de los Pedroches de COVAP, aceite de la DO Baena, vinos de Montilla Moriles de Bodegas Robles y muchos más.

