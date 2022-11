Eneko Atxa aterriza en Madrid con tres propuestas distintas en el Radisson RED

Siguiendo la estela de las últimas aperturas del Radisson Hotel Group en Sevilla y Bilbao, en las que la gastronomía representa un papel fundamental con los dos restaurantes del chef Eneko Atxa –Basque en Sevilla y NKO en Bilbao– que ya están funcionando con gran éxito, la cadena hotelera también apuesta por la colaboración con el vasco para su última apertura, esta vez en Madrid con su primer Radisson RED en España.

Situado en el número 123 de la madrileña calle Atocha, una de las ubicaciones más privilegiadas de la ciudad, en mitad del Triángulo del Arte (entre el Museo Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado), este hotel llega para revolucionar la escena cultural y gastronómica de la capital. Con una clara vocación de apertura a la ciudad, los diferentes conceptos de restauración del hotel permanecen abiertos a huéspedes alojados, visitantes y público local. Una propuesta gastronómica que lidera Atxa –cinco Estrellas Michelin– que, como gran novedad, desembarca ahora por primera vez en la ciudad de Madrid.

«Para Radisson Hotel Group, contar con Eneko Atxa es traer a la mesa un ingrediente que le faltaba al Madrid más gastronómico, con un carácter disruptivo combinando oriente y occidente. Una propuesta con una puesta en escena singular y llena de diversión, convirtiéndose así en el destino gastronómico más importante del triángulo del Arte y del barrio de Las Letras», cuenta Sam Bath, director general Radisson RED Madrid.

NKO Madrid

Así, la planta baja del hotel, a pie de calle, acoge ahora el restaurante NKO by Eneko Atxa, su concepto de cocina fusión vasco-japonesa, recién inaugurado.

«Madrid es una de las ciudades que más me gustan del mundo y poder aterrizar aquí con un concepto ágil, dinámico, y divertido donde fusiono dos de mis cocinas más queridas, como son la vasca y la japonesa, es una oportunidad que espero haga disfrutar a los clientes», cuenta ilusionado Eneko Atxa.

NKO: fusión vasco-japonesa con el sello de Eneko Atxa

La propuesta de Eneko Atxa para el recién inaugurado Radisson RED Madrid está formada por diferentes espacios gastronómicos. El recorrido comienza en el lobby, donde ya se puede disfrutar del restaurante NKO by Eneko Atxa. Un proyecto que aúna dos culturas gastronómicas importantes: la vasca, que es la original de Eneko Atxa, y la japonesa, cocina que Atxa persigue desde hace más de quince años cuando viajó por primera vez a Japón y descubrió la riqueza cultural y gastronómica del país. Un novedoso concepto que puso en marcha por primera vez en el Radisson Collection Hotel Gran Vía de Bilbao, con gran éxito.

Entre los platos estrella de NKO se encuentran los Nigiris de ostra y Joselito y los de Gamba y txistorra; y en el apartado de Robata destaca la Parpatana de atún rojo. Igualmente, en la carta hay una selección de distintos tipos de ramen que combinan ingredientes locales con técnicas japonesas, como es el caso del Ramen de Vizcaína, cerdo y pak choi. En el apartado de postres, que cuenta también con guiños a ambas culturas, encontramos la imprescindible Nippon torrija o el Kakigori.

Además, también se ofrece un menú degustación formado por una selección destacada de la propuesta. Este con dos aperitivos: Miso de txakinarto y Edamame a la Brasa y Espelette, continúa con cuatro nigiriscomo Sardina a la Bilbaína o Txipi pelayo Txitxarro; sigue con Bacalao pil-pil en tempura; Ramen (Vizcaína / Cerdo); Parpatana y Marmitako; y de postre Kakigori de cuajada y miel. Termina con Mochi de chocolate y aceituna y Mochi de tarta de queso azul.

«En NKO hemos creado una cocina vasco-japonesa basada en la excelencia del producto, que busca la suculencia, la potencia de los sabores, e incorpora en cada receta aquello que entiendo dará placer a todos los clientes que llegan hasta nosotros buscando pasar un rato agradable y divertido», explica Atxa.

Nigiris, cócteles de autor y bocadillos de Eneko Atxa

Oso Rojo

Será, además, el espacio en el que se ubique DeBokata, un divertido concepto con originales bocadillos «de autor» firmados por Atxa como absolutos protagonistas, que abrirá a principios de diciembre en la planta baja del hotel. Bocadillos diseñados por el chef cinco Estrellas Michelín, que también estarán disponibles en formato take away. En esta carta, el comensal podrá encontrar su bocadillo Moby Dick con sardina ahumada, anchoas y katsuobushi, el Tokyo-Xalapa, un apetecible viaje desde Japón hasta México; el Burguer-Txuleta una fusión de Japón y el País Vasco, y el bocadillo De campo con su versión Veggie.

Una propuesta que se acompañará con una amplia variedad de bebidas y cervezas artesanas. Un concepto pensado para funcionar como delivery y take away o, para disfrutar en la habitación del hotel o para llevar a cualquier rincón de la ciudad, creando un novedoso concepto de room service abierto al cliente que no esté alojado en el hotel. La carta de DeBokata, junto a otras propuestas, está disponible también en Oso Rojo, el divertido Music & Lounge Bar del hotel, que ya está abierto.

Nigiri Basque House

Por su parte, y para finalizar el recorrido, en la última planta del hotel, con una de las azoteas con mejores panorámicas de Madrid, encontramos el concepto Nigiri Basque House, que abrirá el próximo 30 de noviembre, una coctelería que ofrecerá en paralelo una amplísima selección de nigiris disponibles tanto para huéspedes alojados como para público local.

En esta ocasión, Eneko Atxa se queda solo con la parte japonesa de su concepto NKO y presenta una carta que arranca con los «Itsasotik / Del mar» en los que no podrá faltar el Nigiri de Txangurro, el de Sardina a la Bilbaína, el de Ostra, Joselito y Euskal-txerri, el de Txitxarro y vinagreta de txakoli, el de Atún y piparra, el Caviar y mantequilla de oveja latxa, el de quisquilla y espelette, el de Salmonete, sidra y limón, el de Bogavante, sake y txakoli o el de Cigala al sarmiento y Bizkaina. Además de los nigiris de pescado, encontramos su famosos Nigiri de Txuleta en el apartado «Lehorrekoak / Del campo». Y, por último, también encontramos «Goxuak / Dulces» como su Arroz con leche, el Kakigori de cuajada o sus Mochis Bilbao/Madrid/Tokyo.

