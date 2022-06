Joseba Arguiñano: «Conquisté a mi novia con unas berenjenas rellenas»

A mí me gusta cocinar mucho el pescado. Soy además pescador. Me gusta pescarlo, llevarlo a casa, limpiarlo, llevarlo a la sociedad y comerlo. Entre los amigos poner la mesa, que es el fin de la pesca. Acabar en la mesa comiendo. Y siempre que hay un pescado, pues sí que me gusta llevar un entrante algo divertido y luego llevar un postrecito y un buen pan.

Eso es algo que se me hace muy difícil contestar, porque a mí me gusta preparar un poco de todo y me gusta comer de todo, eh. Cuando digo que las cosas no me gustan es cuando el género no es bueno, entonces me pongo de mala leche. Me pasa, por ejemplo, con las salchichas porque hay salchichas buenísimas y salchichas malísimas. O cuando te pones a cocinar y cortas un tomate de esos que parecen cualquier cosa menos un tomate.