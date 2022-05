The World's 50 Best Bars 2022 se celebrará en Barcelona el próximo mes de octubre

La lista anual de The World's 50 Best Bars (los 50 mejores bares del mundo), patrocinada por Perrier, se dará a conocer en una ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el 4 de octubre de 2022 en la ciudad de Barcelona.

La celebración de la gala mundial, que reúne anualmente a los mejores bármanes del planeta para reconocer el ranking vigente en el siguiente año, será este año en la ciudad Condal y supondrá la primera vez que dicho evento se celebrará fuera de Londres desde su primera edición en 2009. Tras el deseado regreso del año pasado a los eventos presenciales con la ceremonia celebrada en la Roundhouse de la capital británica, The World's 50 Best Bars 2022 será un homenaje merecidísimo para los camareros, propietarios de bares y marcas que se encuentran a la vanguardia de la escena internacional de la coctelería.

La clasificación de 2022, que votan una amplia selección de más de 650 expertos anónimos del sector, se desvelará como parte de un festival de eventos, que se celebrará durante una semana en la capital catalana, y formará parte de una celebración producida por Escolà, socio anfitrión de 50 Best.

Destacando nuevas ciudades

Interior de Paradiso, bar de Barcelona en el número 3 de la lista

Mark Sansom, director de contenidos de The World’s 50 Best Bars, declara: «Estamos encantados de llevar la ceremonia de The World's 50 Best Bars a Barcelona este año, celebrando así el regreso de los viajes internacionales y el deslumbrante rendimiento del sector de los bares a nivel mundial durante el último año. Londres ha sido un hogar fantástico para nosotros, pero, a medida que salimos de la pandemia, nos emociona tener la oportunidad de hacer destacar a otras grandes ciudades dentro del sector de la coctelería, comenzando por Barcelona, que cuenta con tres locales sobresalientes incluidos en la lista de The World's 50 Best Bars 2021. Ahora, más que nunca, esperamos que nuestra clasificación inspire el deseo de viajar por todo el mundo impulsado por el gusto de probar nuevos sabores».

Un panel de expertos, que defiende la paridad, con el mismo número de hombres que de mujeres, votará de forma confidencial. Antes de la ceremonia del próximo mes de octubre, 50 Best anunciará los ganadores de los dos premios individuales creados para reconocer los logros excepcionales de un bar y de un o una barman durante el último año, así como todos los locales incluidos en la lista desde el puesto número 51 al número 100.

Negroni Blanc de Two Shmucks, bar barcelonés en el número 11 de la lista

Jaume Collboni, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Barcelona, declara: «Este evento ayuda a reforzar a Barcelona como una de las mayores capitales mundiales de la gastronomía, además de destacar los excelentes bares, hoteles y restaurantes que tenemos y que son algunos de los mejores ejemplos de la vitalidad y el atractivo de nuestra ciudad. El hecho de que un evento tan prestigioso como The World's 50 Best Bars haya elegido Barcelona es una oportunidad para que sigamos brindando apoyo a los restaurantes y bares que tanto sufrieron durante la pandemia y que seguirán contando siempre con el respaldo del ayuntamiento».

Francesc Escolà, director ejecutivo y propietario de Escolà Vins i Destil·lats, afirma: «Comercial Escolà lleva 50 años trabajando en el sector del vino y las bebidas espirituosas. Con la ambición de desarrollar el sector hostelero como un medio para aportar valor a la sociedad, la celebración de la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Bars en Barcelona es una gran oportunidad para dar a conocer nuestro sector hostelero y, sobre todo, reconocer la posición de la ciudad como una de las principales capitales del ocio gastronómico en todo el mundo».

La clasificación The World's Best Bars 2022, patrocinada por Perrier, también se retransmitirá en directo para todo el mundo hasta llegar al puesto número 1 para aquellos que no puedan asistir en persona. Los amantes de los bares y los cócteles están invitados a unirse a través de la página de Facebook y del canal 50 Best Bars TV en YouTube.

