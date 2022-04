Dabiz Muñoz presenta las Torrijas XO y ya se pueden comprar en toda España

Dabiz Muñoz lo ha vuelto a hacer, desde que inauguró El GoXO no hay fiesta de guardar en la que no nos sorprenda con algún dulce tradicional al que le haya dado su inconfundible toque personal y que se venda en toda España. Una oportunidad para que los que no tienen ocasión de desplazarse a Madrid o Barcelona para probar in situ las creaciones del chef puedan probar, al menos, estos postres sin salir de su ciudad.

Empezó con un roscón de Reyes en las navidades de 2020 al que siguieron dos nuevas versiones de roscón en las navidades de 2021 y cuatro turrones que se agotaban nada más ponerse a la venta. Ahora, en 2022 llegan por primera vez las Torrijas XO para que tengamos una Semana Santa muy dulce.

¿Cómo son las Torrijas XO?

Según las ha definido el propio Dabiz Muñoz cuando las ha presentado en su cuenta de Ínstagram, estas torrijas son "creativas, sexis, chispeantes, hedonistas y un poco adictivas".

Están hechas con un pan de torrijas tipo brioche que se infusiona en leche, vainilla Bourbon y miso blanco y después se pasa por huevo y se fríe. Se acompañan de dos salsas, una de chocolate con moles y especias mexicanas que puede servirse fría o calentándola ligeramente; y otra salsa de nata con lima y limón que ha de servirse en frío.

Aparte de las salsas, en cada caja vienen dos torrijas que pueden consumirse frías tal cual abrimos el paquete o se pueden calentar en el microondas 10 segundos por cada lado en el propio envase en el que vienen. El chef explica en la presentación que, como vienen dos, lo mejor es comerse la primera fría y luego calentar la segunda para disfrutarla con una textura que "es pura crema que se deshace en la boca, etérea. Esto huele a bollito de leche. La textura que queda es como si fuera una mousse caliente".

Se pueden comer mojándolas en las salsas o echando estas por encima de la torrija. La salsa de chocolate puede calentarse durante 15 segundos en el microondas para que la experiencia sea aún más increíble. Según Dabiz, en la salsa de chocolate "la mezcla de especias mexicanas te transporta directamente a Tulum. Que contrasta, rompe la acidez, rompe cerebros y rompe esquemas con la salsa de especias y la torrija".

Dónde comprar las Torrijas XO

Ya se pueden encontrar a la venta en El Club del Gourmet de El Corte Inglés. En la caja vienen dos torrijas de buen tamaño (el peso de las dos torrijas y las dos salsas es de 400 g) y tienen un precio de 11 euros. Y si sucede como otras veces habrá que darse prisa, pues en cuanto Dabiz anuncia este tipo de postres no tardan en agotarse.

Sigue los temas que te interesan