Dónde comprar los turrones del GoXO de Dabiz Muñoz

Dicen que la Navidad comienza con el anuncio de la lotería, pero es posible que esto cambie muy pronto y llegue un momento en el que el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.

Si el año pasado Dabiz nos sorprendía con un espectacular roscón de Reyes que pudimos comprar en toda España, este año ha pasado meses preparando una nueva sorpresa dulce que nos anunciaba ayer en su perfil de El GoXO, los turrones XO, de los que habrá cuatro variedades diferentes inspiradas en algunos de los postres más golosos de Dabiz.

Cómo son los turrones XO de Dabiz Muñoz

Estas cuatro tabletas XO ideadas por el chef madrileño son pura fantasía hecha dulce navideño, turrón de leche con cereales, turrón de palomitas de maíz, turrón de tarta de queso de la Pedroche -el famoso postre de El GoXO- y turrón de roscón de Reyes -del roscón de Reyes que pudimos disfrutar el año pasado-.

Las tabletas vienen con una especie de "troquelado" en la superficie para que sea muy fácil cortarlas en porciones, tienen un peso de 250 g y un precio de 15 €.

Dónde comprar los turrones de Dabiz Muñoz

Los turrones XO pueden comprarse desde hoy día 3 de diciembre en todos los establecimientos de El Corte Inglés de España. De momento, no es posible comprarlos en la web de esta cadena de supermercados, pero nos han confirmado que a lo largo del día de hoy también estarán disponibles para compra online.

El UniverXO de Dabiz Muñoz

No hace ni tres que meses que Dabiz Muñoz era distinguido como el mejor chef del mundo en los The Best Chef Awards 2021, un premio en el que cocineros y profesionales de la gastronomía de todo el mundo votan para elegir a los mejores chefs del mundo.

Un galardón recibido tras un camino que el chef inició en restaurantes como Catamará o Viridiana, que le llevó hasta los mejores restaurantes asiáticos de Londres y que le trajo de vuelta a Madrid en el año 2007 para dar el salto y emprender en solitario la que está siendo una imparable carrera hasta el éxito de la que aún queda mucho camino por recorrer, porque el talento y la creatividad de Dabiz parece no tener límites.

En todo este tiempo, si algo ha sabido hacer Dabiz, es adaptarse a los tiempos, al primer DiverXO de la calle Francisco Merano, siguió una segunda versión en la calle Pensamiento, una tercera -la actual- en el hotel NH Collection Eurobuilding y, muy pronto se espera que exista una cuarta versión de la que aún se conocen muy pocos datos.

En octubre de 2012, se inauguraba StreetXO, una propuesta a medio camino entre la comida callejera y la alta cocina, en su primera ubicación en el Gourmet Experience de Callao, y tres años más tarde se trasladaba al espacio que ocupa ahora en la calle Serrano.

Pero llegó la pandemia en 2020, los confinamientos, los cierres de la hostelería y el boom de la comida a domicilio. Sin más laboratorio que la cocina de su casa, Dabiz empezó a dar forma en su cabeza a su nueva aventura, El GoXO, platos de gochismo ilustrado a precios más asequibles para servir a domicilio que, en 2021 se ha visto reforzado con la apertura de un restaurante físico en Barcelona y con dos food trucks en las que se pueden comprar para llevar los cócteles, postres y platos como los perritos calientes o las hamburguesas.

