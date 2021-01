Cócteles exclusivos con vistas en Santa Catalina, a Royal Hideaway

Una de las tendencias gastronómicas que nos ha traído la pandemia es el tardeo, un nuevo horario para disfrutar de las propuestas hosteleras propiciado en parte por el teletrabajo, que de alguna manera se ha cargado a esas cañas a la salida del trabajo en algún bar cercano que solíamos llamar afterwork, y por los nuevos horarios de cierre para la hostelería, que hacen que tengamos que adelantar un poco nuestras jornadas de ocio.

Tardeo con vistas y cócteles de autor

El próximo miércoles 13 de enero comienza la temporada de Guest-Bartendering en el rooftop Alis del renovado Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Una experiencia gastronómica perfecta para vivir esta nueva forma de ocio que es el tardeo.

Desde las 17:30 h se podrá disfrutar en este sofisticado espacio de una carta exclusiva formada por tres destilados con sello Royal: La Biblia, Milkshake y La Caja de Cristal. Tres propuestas –casi divinas- creadas ex profeso por el barista internacional Yeray Monforte, que inaugurarán un nuevo capítulo en la coctelería del Rooftop Alis, los Signature Cocktails.

El alquimista de la cocina líquida

El campeón mundial de Patron Perfectionists 2018 Global Cocktail Competition y ex bar manager de Dr. Stravinsky en Barcelona, posicionado en el número 25 en The World's 50 Best Bars 2019, es reconocido por sus combinados inesperados y creativos, que sorprenden en sabor y técnica y enamoran por sus historias.

Su nombre entrará a formar parte de la gastronomía líquida del place to be de la isla de Gran Canaria, tal y como lo ha hecho ya en la capital gracias a su nuevo speakeasy Bad Company 1920, un templo para los amantes de lo ‘prohibido’.

Tragos de autor que amenizarán las famosas puestas de sol canarias. Solo queda preguntar, ¿mezclados o agitados?