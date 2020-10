Uskar, deliciosa comida tradicional ahora también para llevar

Si hay algo que nos apasiona a la mayoría de los que vivimos en España, eso es comer. Y, si hablamos de dar de comer a otros, donde saben mucho del tema es en el restaurante Uskar. Su especialidad es preparar suculentas propuestas gastronómicas con las que agasajar al paladar y sorprender al cliente.

Ubicado entre el madrileño barrio de Lavapiés y Embajadores, el restaurante Uskar quiere que la gente siga disfrutando de su original comida tradicional 3.0 con toques de vanguardia y de gran respeto al producto en su gran salón o en su terraza.

Pero una comida o cenita en casa, también es un buen plan ahora que los aforos de los restaurantes son limitados y empieza a hacer frío. Por ese motivo, propone su servicio take away (para que los clientes puedan recoger los pedidos en el propio local) o delivery, llevándotelo donde quieras dentro de la zona de Madrid con todas las medidas de seguridad.

Los platos de Uskar

Croquetas de chipirones

Y es que no hay nada mejor que llegar a casa después de un duro día de trabajo y disfrutar de una buena comida, con platos que normalmente no se hacen en casa. En Uskar te proponen desde sus clásicas y ricas croquetas (de cecina y queso, de chipirones, de carabineros...) pasando por sus diferentes tipos de arroces – negro, paella del ‘senyoret’ y con verduras –, canelones de carrillera al curry rojo y bechamel de coco o un delicioso Pulpo a la brasa con pipirrana de melocotón.

“Queremos que nuestros clientes no dejen de disfrutar de nuestras propuestas y platos a pesar de los tiempos difíciles en los que nos encontramos. Por ello, queremos recomendarles los servicios de delivery y take away, poniendo las cosas más fáciles para todos. Así damos la oportunidad de llevar un trocito de Uskar a casa y seguir en contacto con nuestros clientes a través de la gastronomía”, asegura José Miguel Valdivieso, chef de Uskar.

Uskar, los clásicos puestos al día

El restaurante Uskar, situado cerca de la Glorieta de Embajadores en el madrileño barrio de Lavapiés, ofrece una cocina basada en el gastronomía española con un toque innovador que mezcla sabores tradicionales con sabores de todo el mundo. Su apuesta es simple: respeto y pasión por el producto en una carta de platos fríos y calientes que hará viajar a tu paladar por toda la geografía española.