Aprovecha el Amazon Prime Day y equípate para preparar desayunos sanos

Para quienes disfrutamos preparando el desayuno y tomándonos nuestro tiempo para deleitarnos con él por las mañanas, sobre todo en fin de semana, ha llegado el momento de renovar los pequeños electrodomésticos que empleamos. Ese momento se llama Amazon Prime Day y acaba esta noche, ¡así que hay darse prisa!

El comercio electrónico más grande del mundo está tirando la casa por la ventana y hemos seleccionado las ofertas más atractivas. Cuando tengamos todo en casa solo estaremos pensando en madrugar para comenzar a usar nuestros nuevos juguetes. ¡Qué emoción!

Cafeteras para todos los gustos

Hay varias cafeteras rebajadas gracias al Amazon Prime Day pero me decanto por la Krups Evidence Espresso EA891810. Se trata de una cafetera que bien podría estar en las cafeterías profesionales. Cuenta con 15 preajustes diferentes como el botón de cappuccino, otro para preparar un latte, otro para el clásico espresso, etc.

Cuenta con molinillo de café y además con función de autolimpieza. No puede ser más cómoda.

Está rebajada al 50% y con envío gratis. Sé que no es precisamente barata pero se trata de una oferta que hay que aprovechar si eres un amante del café. Su precio habitual es de 899€ pero solo hasta esta noche podrás conseguirla por 449€.

Krups Evidence Espresso EA891810 - Cafetera Superautomática 15 Bares, 15 Preajustes, Niveles de Intensidad, Molido... 599€ Antes: 899€ Encuéntralo en Amazon

Pero si esta cafetera se te va de presupuesto y buscas algo más sencillo pero que te permita tener un rico café en cuestión de minutos y sin muchas complicaciones, también está de oferta la cafetera Philips L'OR Barista, que trae un pack de 10 cápsulas de espresso. Un 39% de descuento que merece la pena, sin duda.

Su precio habitual es de 114,95€ pero solo hasta esta noche podrás conseguirla por 69,99€.

Pack Philips L'OR Barista LM8012/60 - Cafetera compatible con cápsula individual/doble, 19 bares presión,... 114,45€ Antes: 114,45€ Encuéntralo en Amazon

Tetera eléctrica

La tetera eléctrica Russell Hobbs es una de las más vendidas de Amazon. Será por el diseño con aires retro, el filtro extraíble y lavable o que, sencillamente, funciona de maravilla. Así podrás disfrutar de las infusiones en cuestión de minutos, sin tener que prestar atención a cuándo hierve el agua en el cazo.

Su precio habitual es de 34,99€ pero solo hasta esta noche podrás conseguirla por 21,90€.

Russell Hobbs Victory - Hervidor de Agua Eléctrico (1 litro, Acero Inox, Detalles en Plásticos, 2200W) -ref. 24990-70 30,5€ Antes: 34,99€ Encuéntralo en Amazon

Y también para hacer deliciosas infusiones, aunque no es una tetera eléctrica, está de oferta el hervidor de agua con infusor de la marca Aicook. Así los tés comprados a granel saben mucho más ricos.

Su precio habitual es de 67,99€ pero solo hasta esta noche podrás conseguirla por 19,99€. ¡71% de descuento!

AICOOK Hervidor de Agua con Infusor de Té, 2 en 1 Hervidor Eléctrico y Tetera Electrica, 0.8L, Inalámbrico,... 29,99€ Antes: 67,99€ Encuéntralo en Amazon

Exprimidores

¡El placer que da tomar un zumo recién exprimido por las mañanas! ¿Cómo algo tan sencillo puede ponerme de buen humor tan rápido? Entre las ofertas de Amazon, hay dos exprimidores que funcionan muy bien y que se quedan a un precio más que correcto.

Uno de ellos es el Princess 201851. Se trata de un exprimidor semiprofesional que funciona mediante palanca. Además es bastante silencioso y se puede desmontar y lavar el lavavajillas. Y está un 57% más barato. Su precio habitual es de 88,95€ pero solo hasta esta noche podrás conseguirla por 37,99€. Nada mal.

Princess 201851 Master Juicer Exprimidor semiprofesional, 160 W, 5 litros, 0 Decibelios, Acero Inoxidable 55,99€ Antes: 88,95€ Encuéntralo en Amazon

Unes el exprimidor de. Con depósito para zumo de 1,2 litros, también apto para el lavavajillas y es de acero inoxidable. Cuenta con un 58% de descuento, así que lo puedes comprar por 16,89€ cuando su precio habitual es 39,99€.

Licuadora

La licuadora de frutas y verduras de la marca Aicook está rebajada un 50%. Cuenta con una boca amplia para que no sea necesario trocear los alimentos al introducirlos; puede funcionar con tres velocidades; se puede limpiar cómodamente en el lavavajillas y cuenta con bloqueo de seguridad. Y, por qué no reconocerlo, su diseño hace que la imagine en mi cocina y no sea capaz de encontrar una excusa para no hacerme con ella.

Hasta esta noche se podrá comprar por 29,99€ cuando su precio habitual es de 59,99€.

Licuadoras Para Verduras y Frutas, Aicook Exprimidor y Extractor de Zumos Exprimidor Centrífugo de Boca Ancha de... 39,99€ Antes: 59,99€ Encuéntralo en Amazon

Batidora de vaso

Las batidoras de vaso son ese pequeño electrodoméstico que no sabes si comprarte o no porque piensas que es como una batidora de mano. Nada más lejos de la realidad. Una batidora de vaso te permite batir cantidades mayores y además solo hay que poner en su interior los ingredientes, cerrar la tapa y darle al botón. Además, cuando nos gusta preparar smoothies que contienen verduras crudas, la batidora de vaso es mejor para ello.

Taurus Supreme Mix tiene un motor potente, gran capacidad, cinco velocidades y sistema de seguridad para evitar posibles accidentes.

Su precio habitual es 79,29€ y gracias al 40% de descuento se podrá comprar por 47,80€.

Ahora, si no tienes claro que vayas a sacarle mucho partido, o vives solo, o quieres una batidora de vaso que ocupe poco, el modelo de Aicook te va como anillo al dedo. Y su precio es muy correcto para las prestaciones que ofrece.

Cuesta 18,19€ cuando normalmente su precio es 31,99€.

Tostadoras

El olor a pan tostado de buena mañana inundando la casa es de esos momentos que me recuerdan a los domingos en casa de mis padres cuando era una niña. Así que ahora los fines de semana tengo que desayunar tostadas. Por eso las tostadoras fueron de los primeros electrodomésticos que fui a ver a la web de Amazon y encontré dos opciones:

La tostadora Russell Hobbs Colours Plus, de ranuras anchas, tueste rápido y sí, de color rojo. Bonita, llamativa y funcional. Y tiene un detalle que me encanta en las tostadoras: Bandeja extraíble recogemigas.

Su precio habitual es de 44,99€ y por el Amazon Prime Day se queda en 24,90€.

Russell Hobbs Colours Plus - Tostadora (Ranuras Anchas, para 2 Rebanadas, Tueste Rápido, Inox, Rojo) - ref. 23330-56 33,15€ Antes: 44,99€ Encuéntralo en Amazon

El modelo Princess 142389 es algo más alargado, de acero inoxidable, con bandeja extraíble recogemigas y es un electrodoméstico A+++ de clase de eficiencia energética. Sale un poco más cara que la anterior pero se trata de una muy buena opción también, ya que pasa de 50,15€ a 33,99€.

Princess 142389 - Tostadora de doble ranura larga, 1500 W, 6 grados de tostado, Función de descongelado, Bandeja... 45,38€ Antes: 50,15€ Encuéntralo en Amazon

Otra opción para tostar el pan es hacerlo en una plancha. Además, después se puede usar para cocinar lo que queramos. No hay muchas opciones con estos utensilios en los Amazon Prime Days pero la WMF PermaDur Premium sartén tiene un 43% de descuento (es decir, que pasa de tener un precio de 101,64€ a 57,99€) y, aunque tiene un precio elevado, es una suculenta rebaja tratándose de una sartén de esta calidad, apta para inducción y es de aluminio con superficie antiadherente "PermaDur", sin PFOA.

Una vez vistas las mejores ofertas para equiparnos y comenzar a preparar desayunos increíbles y sanos, toca decidir qué comprar. Más vale que me de prisa, ¡porque solo quedan unas horas para que terminen estos descuentos!