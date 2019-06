Brunch, terraceo, yogur y mucho queso para no aburrirse el fin de semana

Si has tenido una semana dura, llega el momento de relajarte y olvidarlo. Y no se nos ocurre nada mejor que escoger entre cualquiera de estos planes para el fin de semana. Compártelo con tu familia y amigos. ¡Nadie te dirá que no a ninguno de ellos!

Hay un plan para quienes no quieren desayunar temprano, otro para los amantes del queso, de la sidra e incluso de las empanadillas (de Móstoles) y un par más para quienes busquen algo relajado. ¿Con cuál te quedas tú?

Barrica Brunch Fest (domingo 23)

Cada domingo hasta el 28 de julio se celebrará un brunch maridado con las cervezas Barrica de Mahou en un restaurante diferente de Madrid. El primero será el domingo 23 de junio en Broker, donde han preparado un menú de brunch especial para que sea perfecto tomarlo con estas cervezas. Además, el grupo Marlango se encargará de amenizar la velada con un concierto a las 14:00.

Dirección: Avenida del General Perón, 38

Avenida del General Perón, 38 Metro: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu Fecha: 23 de junio, domingo

23 de junio, domingo Horario: 12:00 - 16:00

12:00 - 16:00 Reservas: 915 97 19 20

915 97 19 20 Precio: 14,9 €

Los mejores platos con yogur

Hasta el día 7 de julio puedes probar los platos con yogur que han diseñado cinco restaurantes de Madrid con motivo del lanzamiento de Kaiku Begetal, un yogur 100% vegano que está tan bueno que su nombre tenía que escribirse con B. Así que si apuestas por un fin de semana en plan sanote, apúntate estos cinco restaurantes.

Superchulo (Manuela Malasaña, 11)

(Manuela Malasaña, 11) ABOLEA (Sandoval, 10-12)

(Sandoval, 10-12) FloraFina (Serrano, 46 -en el hotel Petit Palace)

(Serrano, 46 -en el hotel Petit Palace) Huerta de Carabaña (Lagasca, 32)

(Lagasca, 32) Batavia (Sagasta, 18)

Terraceo con más que copas

Hasta el próximo 30 de junio podremos disfrutar de las mejores terrazas de Madrid con GatoTerrazas. Ni más ni menos que 20 terrazas llenas de actividades divertidísimas, talleres, música en directo, cócteles, catas, etc.

I Jornadas del queso y la sidra

Hasta este domingo día 23 de junio se pueden tomar diferentes tapas y menús en los que se han combinado el queso y la sidra a la perfección. En estas jornadas del queso y la sidra participan 13 establecimientos diferentes y cada uno de ellos ofrece una propuesta diferente. Las tapas se sirven con una botella de sidra por 8€, el menú con bebida, entrante y primer plato por 18€ y el menú gourmet incluye segundo plato y postre.

Feria de las Empanadillas de Móstoles

La quinta edición de esta feria te recordará sin duda al mítico skech de Martes y Trece. ¿Por qué si no iba Móstoles a rendirle tal homenaje a las empanadillas? Hasta el domingo 23 podrás no solo comer tantas empanadillas diferentes como quieras, sino también disfrutar de actuaciones de baile, desfiles de moda y música en directo.

Dirección: Plaza de El Pradillo (Móstoles)

Plaza de El Pradillo (Móstoles) Fecha: Del 21 al 23 de junio

Del 21 al 23 de junio Horario: Vi 18:00 - 00:00; Sa 10:00 - 00:00; Do 10:00 - 22:00

Vi 18:00 - 00:00; Sa 10:00 - 00:00; Do 10:00 - 22:00 Precio: 2,5€ empanadilla + bebida

Zámpate un bocadillo con una cerveza

A lo mejor piensas que es el plan más simple del mundo mundial pero no te proponemos que lo hagas con cualquier cerveza ni cualquier bocadillo. No. Hablamos de hacerte la ruta de Mahou Entre Panes, que se compone de 25 restaurantes y bares diferentes que sirven bocadillos gourmet con tercios de Mahou. Ahora apetece más, ¿verdad?

Visitar una embajada muy particular

La Embajada de Embajadores acaba de abrir y no es un restaurante gourmet ni mucho menos. Se trata un bar de los de toda la vida, con tapas, raciones y bocadillos. Ideal para visitar este fin de semana a la hora del aperitivo o para abrir la noche del sábado con las primeras cervezas.

Dirección: Embajadores, 66

Embajadores, 66 Metro: Embajadores (línea 3)

Embajadores (línea 3) Horario: Lu-Vi, 08:00-01:00. Mi cerrado. Sa - Do, 09:00-02:30

Lu-Vi, 08:00-01:00. Mi cerrado. Sa - Do, 09:00-02:30 Precio: 15€

Pide el mejor sushi a domicilio

El plan gastronómico para quien no quiera o pueda salir este fin de semana. No hay por qué privarse de nada cuando es posible pedir el mejor sushi de Madrid a domicilio. Solo algunas pistas: Kotobuki, Yokaloka, Banzai Madrid o Miss Sushi.