El nuevo y alocado brunch del Gran Hotel Inglés se convertirá en tu plan favorito de domingo

¿Cuántos domingos has desaprovechado sin salir de casa? Sabemos que no es tu culpa, sino la de Netflix y otras aplicaciones que te traen la comida a casa, junto con ese bajón que sufrimos al llegar este día y pensar en que el lunes está cerca.

¿Quieres saber qué hacer para disfrutar de este día a tope? Tomar el brunch del Gran Hotel Inglés mientras te desternillas viendo un espectáculo de Yllana. ¡Esto es el nuevo Crazy Brunch!

Desde el 12 de mayo, todos los domingos el lobby del hotel acogerá este evento. Una nueva propuesta de ocio en la capital que nos encanta porque se trata del primer brunch en un hotel cinco estrellas Gran Lujo en el que puedes comer y ver un show de estas características.

Así es el brunch del Hotel Gran Inglés

La experiencia arranca con una copa de champagne Laurent Perrier Cuvée Rosé . A ésta le siguen tres deliciosos platos: huevos benedictine, que no pueden faltar en todo brunch que se precie, sándwich de pastrami (pero ojo, porque este pastrami lo preparan en el mismo hotel) y el postre, donde podremos escoger entre varias tartas o crêpes.

En el brunch del Gran Hotel Inglés no pueden faltar los cócteles, también elaborados con el champagne Laurent Perrier, como ‘Las Letras Manhattan’ (con whisky Four Roses, vermú y Angostura bitter) o ‘El Ponche del Angelito’ (con pisco, clavo y piña).

Y mientras comes y bebes, te desternillas con el show de Yllana. Si no les conoces aún, debes saber que su humor es muy gamberro, provocativo e irreverente. Siempre buscan la forma de innovar e interactuar con el público. En el caso del Crazy Brunch, las encargadas de sacarte esas carcajadas serán las actrices Alicia Lobo, Coria del Castillo y Estefanía Rocamora. Y para los descansos entre acto y acto, sonarán clásicos de la Movida Madrileña.

Por cierto, el espectáculo cambiará cada semana, así que te animamos a repetir siempre que quieras porque nunca verás lo mismo. Cada domingo habrá dos pases de dos horas cada uno.

Yllana, humor irreverente desde 1991

La compañía nació haciendo teatro de humor gestual. Hoy es todo un referente del sector de las artes escénicas a nivel internacional, ya que sus espectáculos se han representado en 44 países. Su firma está en la producción de espectáculos como La Cantante Calva (2005), The Hole (2011) o The Opera Locos (2018). También Yllana dirigió shows para otras productoras, como fue el caso de Hoy no me puedo levantar. Su nuevo reto: Hacerse con los domingo de este hotel.

¿Conoces el Gran Hotel Inglés?

El Gran Hotel Inglés abrió sus puertas en 1886, lo que le convierte en el hotel más antiguo de la capital. Tras una gran reforma, en 2018 volvió a posicionarse como hotel de cinco estrellas de Gran Lujo. Su restaurante, la coctelería y acciones como este brunch con un alocado espectáculo o dar cobijo durante unas semanas a la pastelería newyorkina Magnolia Bakery (evento finalizado, advertimos), lo que están haciendo que este hotel pase a ser una referencia para el ocio madrileño.

Una propuesta fresca, innovadora y que supone una gran apuesta para renovar el brunch del Gran Hotel Inglés ya que, como explica Juan Francisco Ramos, director artístico del proyecto, "se trata de un formato que va más allá de la experiencia, en el que hay un sentido del divertimento creado por tres actrices de peso y puesto en valor por lo fabuloso de la localización, y que ha sido ideado para el disfrute del domingo en un horario poco habitual".

¿Te animas a experimentar una mañana de locura, risas y comida deliciosa en un hotel de gran lujo?