Los españoles coinciden: "La tortilla de patatas es más española que la paella y la mejor siempre lleva cebolla"

España ha hablado, y lo ha hecho con los datos en la mano: la tortilla de patata es el plato que más nos representa.

Así lo recoge la encuesta sobre Turismo y Gastronomía que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde la tortilla se impone a la paella por poco más de un punto y medio.

Y, de paso, el CIS zanja otro debate nacional: el 71,2 % de los españoles tiene claro que la tortilla se hace con cebolla.

El avance provisional, difundido este miércoles tras consultar a unas 6.000 personas, coloca a la tortilla de patata como el plato más típico para el 62,7 % de los encuestados (un 30,9 % la sitúa en primer lugar y un 31,8 % en segundo).

La paella le pisa los talones con un 61,1 % de respaldo (36,5 % como primera opción, 24,6 % como segunda), y el jamón ibérico cierra el podio con un 42,7 % (24,2 % en primera posición, 18,5 % en segunda).

Cada tierra, su tesoro gastronómico

Cuando la lupa baja al nivel autonómico, el mapa se convierte en un auténtico atlas de sabores.

Y hay consensos que casi no admiten discusión: en Aragón, el ternasco arrasa con un 84,4 %, y en Asturias, la fabada reina con un 81,4 %. La Comunidad Valenciana defiende la paella con un contundente 78,2 %, Cantabria abraza su cocido montañés (77 %) y Madrid hace lo propio con el cocido madrileño (76,4 %).

Andalucía reparte sus lealtades entre el pescaíto frito (40 %), el gazpacho (34,6 %) y el salmorejo (19,6 %). En Canarias, las papas arrugadas con mojo picón se llevan un 59,2 % de los votos, y en Galicia, los callos conquistan al 55,9 %.

Más al sur, Extremadura presume del jamón (39,5 %) como plato más popular, mientras que Baleares se rinde ante la ensaimada (39,9 %).

En Castilla y León, el lechazo asado es la estrella para el 44,2 %; en Cataluña, el pan con tomate convence al 34,2 %; y en Murcia, la marinera se lleva un 33,2 %. Navarra apuesta por la menestra de verduras (31,5 %), el País Vasco por el bacalao al pil pil (29,7 %) y La Rioja por sus patatas a la riojana (59,1 %).

Ceuta señala al pescado (36,8 %) y Melilla al cuscús, con un rotundo 73,8 % que convierte a este plato en uno de los consensos más amplios del estudio.

Los chefs españoles lo confirman: la tortilla de patata, mejor con cebolla

El CIS no está solo en su veredicto. Cuando COCINILLAS planteó la misma pregunta a 40 de los mejores chefs del país, el resultado fue igual de aplastante: 30 de ellos se declararon concebollistas. La cocina profesional, al parecer, también tiene las cosas bastante claras.

Eso sí, entre los disidentes hay nombres de peso. Dabiz Muñoz, reconocido en tres ocasiones como Mejor Chef del Mundo por The Best Chef Awards, prescinde de la cebolla y sugiere añadir un puñado de hebras de azafrán tostadas para dar color a su tortilla.

En la trinchera opuesta, la chef gallega con estrella Michelin Lucía Freitas defiende la cebolla y sube la apuesta, pues además de la cebolla pochada convencional, añade cebolletas chinas crudas finamente picadas a la mezcla de huevo justo antes de cuajar la tortilla.

Por otro lado, la cebolla es el ingrediente que más fácilmente puede arruinar una tortilla de patatas, y es que, si queda algo cruda -especialmente si es una cebolla de las que pican- o se quema, aporta un sabor desagradable que la destroza por completo y convierte uno de los platos más ricos en algo difícil de comer.

Por eso quizás para algunos es mejor hacer la tortilla de patatas sin cebolla, porque así no te la juegas.

Sea con o sin ella, lo que parece fuera de discusión, tanto en las encuestas del CIS como entre los fogones de la élite culinaria, es que la tortilla de patata sigue siendo el plato que mejor nos define.

Y que España, cuando opina sobre lo que se lleva al plato, lo hace con la misma pasión con la que se lo come.