Carmen, cocinera: "La cena más rica y fácil para el verano se hace con 4 tomates y 2 huevos en solo 10 minutos"

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En verano es común que nuestro apetito mengüe. El calor no nos invita a comer en exceso, principalmente por la propia regulación de la temperatura corporal. Así lo demuestra un estudio publicado en 2021 en el British Journal of Nutrition.

Esto se debe a que nuestro cuerpo no necesita tantas calorías para mantener la temperatura de nuestro organismo. Eso, junto al calor de los fogones, a menudo nos lleva a no querer complicarnos demasiado con la comida o la cena.

Por eso te presentamos una receta rápida de shakshuka, un plato parecido al pisto manchego, que ha compartido la cocinera y creadora de contenido, Carmen Iribarne (@tasty_iri), en un vídeo por sus redes sociales.

¿Qué es la shakshuka?

Es un plato típico de Oriente Medio y de países del norte de África como Marruecos, Túnez, el Líbano etc. Su base es muy parecida al pisto manchego: tomates, cebolla y pimientos. Como vemos, el calabacín no está presente a diferencia del pisto.

Pero el principal cambio radica en las múltiples especias que se añaden en la shakshuka: comino, pimentón, harissa y pimienta. Además, en esta receta típica magrebí se cocinan los huevos en la propia sartén con la base del sofrito.

Una receta exprés

En su vídeo, Carmen Iribarne nos muestra cómo llevar a cabo una versión de esta receta muy rápida, ideal para una comida o cena de verano en la que no nos queramos complicar.

A su vez, añade un ingrediente menos habitual como es el queso rallado. Y si queremos preparar algo más elaborado, podemos acompañar la shakshuka con arroz o con una ensalada que nos refresque y nos aleje momentáneamente del calor.

Ingredientes Ingredientes Tomates, 4-5 ud

Huevos, 2 ud

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Cebolla, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Queso rallado, al gusto

Comino, 3 g

Pimentón dulce, 5 g

Harissa, 5 g Paso 1 Pon los 4-5 tomates en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Paso 2 Añade la media cebolla y el trozo de pimiento rojo (preferiblemente troceados) y cocina todo junto durante unos minutos. Paso 3 Retira con cuidado la piel a los tomates, machácalos bien directamente en la sartén hasta formar una salsa espesa y mezcla con las especias y el queso rallado. Paso 4 Haz un par de huecos en la salsa, añade los dos huevos, tapa la sartén y cocina unos minutos más hasta que las claras estén hechas y las yemas en el punto que más te guste.

Preguntas frecuentes sobre la shakshuka

¿Puedo usar otro aceite que no sea el de oliva virgen extra? Como buena receta mediterránea, el aceite de oliva es el que se debería usar. Aporta un sabor intenso y tiene beneficios cardiovasculares, según la Fundación Española del Corazón.

¿Se puede hacer shakshuka sin huevo, para veganos? Sí, aunque la seña de identidad de la shakshuka son los huevos, una alternativa sería el tofu revuelto. Eso sí, la receta ya se parecería más a un pisto especiado que a una shakshuka.

Un plato de shakshuka acompañado con pan. Ihor Smishko.

¿Con qué se acompaña tradicionalmente el shakshuka? Lo tradicional es comerlo con pan plano tipo pita, jalá o pan árabe. Mojar un trozo en la salsa es toda una experiencia de sabores.

¿Puedo preparar la salsa con antelación? Sí, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la salsa casera puede conservarse bien de 3 a 5 días en la nevera. Los huevos, en cambio, deben servirse en el momento de la comida.