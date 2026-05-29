Adiós al caos de sartenes en el armario: el mango extraíble te hace ganar espacio y tiempo en la cocina

Si tienes sartenes con mango extraíble, podrás usar el mismo recipiente para cocinar, hornear o servir en la mesa. Y cuando termines, apilas sin hacer el puzzle del armario.

Las sartenes son utensilios básicos en la cocina y, de hecho, deberías tener más de una en casa si quieres versatilidad a la hora de preparar cualquier receta. La otra opción, que tiene mucho sentido con la tendencia al alza de comprar utensilios multifunción para ahorrar dinero y espacio, son las sartenes con mango extraíble.

Si no las conoces, se diferencian de una sartén convencional por el mangodesmontable, así que sirven para cocinar, hornear, servir en la mesa y hasta para guardar las sobras en la nevera. Y también te facilitan el almacenamiento si no tienes mucho espacio en la cocina. Es justo la propuesta de la gama Ingenio de Tefal, que tiene sartenes antiadherentes con mango extraíble rebajadas un 15% con el cupón ELESPANOL15. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

¿Cuáles son las mejores sartenes de acero inoxidable para freír y saltear a diario?

Tefal

No todas las sartenes envejecen de la misma manera, y seguro que tienes alguna en casa que ha perdido parte de su recubrimiento antiadherente, y por eso se pega la comida o aparecen pequeños arañazos. Por lo general, la vida útil de una sartén ronda los 5 años (depende del uso), así que si te toca renovar la tuya, nuestro consejo es que te decantes por un juego de sartenes con mango extraíble.

Las preferidas suelen ser las sartenes de acero inoxidable, porque soportan temperaturas altas, son muy buenas para sellar carne y, si las cuidas bien, te pueden durar mucho más que otro tipo de sartenes. Sin embargo, para el día a día son muy prácticas también las sartenes con revestimiento antiadherente, pues evitarán que tengas que sumergir tus alimentos favoritos en aceite.

Así que, para que no tengas que elegir, la gama Ingenio de Tefal es estupenda: tienen sartenes de acero inoxidable de calidad superior y también de aluminio (fundido o forjado), pero siempre con revestimiento antiadherente resistente de titanio que dura hasta tres veces más que el recubrimiento de otras sartenes. Por supuesto, son sartenes con mango extraíble en un solo clic que te van a hacer la vida mucho más fácil, ¡te contamos cuáles tienes que tener en el radar! Y en todas tienes un 15% de descuento con el cupón ELESPANOL15.

Set de 3 piezas Ingenio So'Light de Tefal

La primera opción que hemos fichado es este set Ingenio que viene muy bien para renovar tus utensilios si tienes una cocina pequeña. Incluye dos sartenes de 24 y 28 cm y un mango extraíble. Aunque te parezcan pocas, en realidad no necesitas mucho más si quieres tener cubiertas las recetas del día a día.

Esta gama So'Light incorpora tecnología Light Tech para que las piezas sean hasta un 28% más ligeras que otros modelos de inducción de la propia marca.

Reducen el esfuerzo al cocinar y son muy cómodas para el día a día.

El mango puede soportar hasta 10 kilos de peso, así que es seguro incluso con la sartén llena.

Juego de 15 piezas Ingenio Daily Chef

Si te acabas de mudar, estás equipando tu cocina o quieres un juego de sartenes con mango extraíble más completo, el Daily Chef de Tefal incluye 15 piezas: sartenes, cazos, una guisera, tapas, accesorios y un mango desmontable. Es decir, que tienes casi toda la cocina resuelta.

La gama Daily Chef tiene un revestimiento antiadherente reforzado con titanio, tecnología Thermo-Signal que te avisa cuando la sartén alcanza la temperatura óptima y una base Thermo-Fusion para distribuir el calor de forma homogénea.

Con este juego de sartenes con mango extraíble podrás preparar salsas, cremas, guisos y salteados.

podrás preparar salsas, cremas, guisos y salteados. El indicador Thermo-Signal evita que empieces a cocinar antes de tiempo y mejora la textura de los alimentos.

Set de 20 piezas Ingenio Daily Chef On

Y si quieres ir varios pasos por delante o tienes un nivel más avanzado en la cocina, el set Ingenio Daily Chef On es para ti. Es la más completa, pues incluye un total de 20piezas: cuatro sartenes, tres cazos, una guisera, tapas herméticas, tapas de cristal, utensilios y dos mangos extraíbles.

El beneficio más evidente es que es un juego de sartenes con mango extraíble muy versátil, porque puedes cocinar para toda la familia, guardar las sobras directamente en el frigorífico y mantener la cocina en orden gracias al diseño apilable.

Puedes cocinar varios platos al mismo tiempo gracias a las piezas que incluye y a los mangos extraíbles.

Las tapas herméticas son muy cómodas para conservar los alimentos sin trasladarlos a otros recipientes.

¿Cómo elegir una sartén de acero inoxidable de buena calidad?

¿Sabes cómo elegir una sartén de acero inoxidable de buena calidad? Esta es la checklist que deberías tener en cuenta:

El grosor de la base y la calidad de los materiales.

Asegúrate de que sea compatible para inducción y horno, si sueles usarlos.

Lo ideal es que tenga sistema modular y diseño apilable para facilitar el almacenamiento.

Hay marcas que ofrecen garantía (Tefal es una de ellas).

Cuanto más fácil sea de limpiar, más tiempo ahorrarás en el día a día.

¿Qué diferencias hay entre las sartenes antiadherentes y las de acero inoxidable?

Las sartenesantiadherentes son muy prácticas para recetas algo más delicadas y para cocinar sin aceite o solo con una cucharadita. En cambio, las de aceroinoxidable son mucho más resistentes, soportan temperaturas más altas y son las mejores si necesitas sellar carnes.

Pero la gama Ingenio de Tefal es la razón más evidente de que no necesitas elegir entre una u otra, porque todas tienen bases fabricadas con materiales de buena calidad, revestimientos antiadherentes y un diseño que te echa una mano en la cocina.

Consigue su juego de sartenes con mango extraíble Tefal con un 15% de descuento

¿Quieres un juego de sartenes con mango extraíble? Cuando las pruebes, te darás cuenta de todo lo que te has estado perdiendo, porque cocinar más y mejor solo depende de utilizar el accesorio adecuado. No olvides aplicar el cupón ELESPANOL15 para conseguir tus sartenes con mango extraíble favoritas con un 15% de descuento.

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