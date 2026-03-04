China cambia las normas: más del 92% de los padres recurre a la IA para hacer a sus hijos más competitivos en la escuela

El auge de la inteligencia artificial en la educación china ya no se limita a universidades, laboratorios o empresas tecnológicas. Está entrando en el salón de casa, en la mesa de estudio y, sobre todo, en una rutina muy concreta: la de hacer los deberes con menos desgaste.

Eso es lo que retrata un reportaje reciente de The New York Times, que describe a padres usando chatbots, traductores con IA, corrección automática de tareas e incluso pequeños juegos didácticos generados con modelos de lenguaje para ayudar a sus hijos.

Teniendo en cuenta que en China más del 92% de los encuestados dice aceptar o aprobar la IA, esto llevado a las aulas es una amplia mayoría de padres que aunque sea a través de una app de respaldo, utilizan la IA como apoyo en casa.

Ese mismo informe, elaborado por la Universidad de Melbourne y KPMG con más de 48.000 personas en 47 países, sitúa además a China entre los mercados con mayor confianza y entusiasmo hacia esta tecnología, muy por encima de muchas economías avanzadas.

En otras palabras, el verdadero fenómeno no es solo educativo: es cultural. Mientras en Estados Unidos o Europa buena parte del debate gira en torno al plagio, los sesgos o el deterioro del pensamiento crítico, en China pesa mucho más la lógica de oportunidad, ventaja competitiva y ahorro de tiempo.

Corrige deberes y habla idiomas

Ese contexto ayuda a entender por qué tantas familias prueban herramientas muy distintas. Por ejemplo, el documento recoge el caso de una madre que usa un dispositivo de traducción para hablar inglés con sus hijos en casa y el de otra que delega parte de la supervisión escolar en Doubao.

Doubao, desarrollado por ByteDance, se ha convertido en una de las referencias del ecosistema chino de IA de consumo. Su atractivo para muchas familias no está solo en responder preguntas, sino en corregir ejercicios, repetir explicaciones sin cansarse y analizar imágenes captadas por la cámara.

Hay también un factor económico nada menor. Una de las madres citadas asegura que dejó de gastar cientos de dólares al mes en clases particulares de inglés gracias a estas herramientas, algo que conecta con un mercado edtech chino valorado en más de 43.000 millones.

También pesa el precedente regulatorio. En 2021, China golpeó duramente el negocio de las tutorías privadas con ánimo de lucro para reducir la presión académica y el gasto familiar. Parte del nuevo empuje de la IA educativa se entiende precisamente como una forma de cubrir ese hueco.

Incluso varias familias describen una mejora en la relación con sus hijos porque la corrección, la repetición y parte del conflicto diario pasan de los padres a la máquina.