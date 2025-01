Blasco dice ahora en una carta al CNIO que acordó marcharse de forma ordenada: "No nos hemos doblegado ni arrugado"

La hasta ahora directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco, ha escrito una carta a los trabajadores del CNIO en la que señala que "en la vida hay que saber llegar y saber marcharse", y puntualiza que había acordado un "relevo de manera ordenada" con el ministerio.

"Hoy puedo decir públicamente que había acordado con el secretario de Estado de Ciencia en 2024 un cambio de dirección. Y que esto se había comunicado a la ministra -Diana- Morant. Acordamos que el relevo se realizara de manera ordenada y tranquila en beneficio de la institución y mi labor de 14 años al frente del CNIO", escribe Blasco en su misiva.



Este miércoles el patronato del CNIO, en una reunión extraordinaria, ha decidido su sustitución, así como la del director gerente, Juan Arroyo, con el objetivo de iniciar "una nueva etapa" y dejar atrás "un clima de trabajo incompatible con el que debe darse en un centro de referencia y excelencia" como este.



"Dicen que somos dueños de nuestras palabras, pero esclavos de nuestro silencio. Y, como escribió Shakespeare en La Tempestad, la verdad nos hará libres, pero antes nos hará sufrir. Así es como me he sentido estas últimas semanas. Cuando he expresado en palabras la verdad y he sufrido mucho con los silencios", comienza Blasco su texto.



La científica asegura que, ante todo, es una servidora pública. "Y mi posición durante 14 años siempre ha sido clara: este puesto está siempre a disposición para que otra compañera/o investigador construya sobre lo logrado. Siempre sujeto, por tanto, como dicen los Estatutos de la Fundación, a lo que estime el patronato. En la vida hay que saber llegar y saber marcharse".



Para Blasco, ni la llegada a la dirección científica fue fácil ni la salida lo ha sido.



Desde el inicio de su mandato en 2011, recuerda, recomendó que el patronato finalizara la bicefalia y se produjera el cese del director gerente, "que es la persona que decide todas las contrataciones del CNIO y el único que tiene firma".



"Celebro la decisión del patronato extraordinario de hoy que ha decidido su destitución 14 años después. Lo hemos conseguido. Mi salida tenía que producirse porque 14 años son muchos. Y el CNIO está por encima de todos nosotros".



Blasco reitera que ha sido víctima de una campaña de desinformación para deshumanizarla con todo tipo de bulos, que "son falsos", y de atentar contra su honorabilidad; "No nos hemos arrugado en el momento decisivo y no nos han doblegado. Nunca jamás haría algo así".



A. Pérez Meca / Europa Press Blasco denuncia que sufre una campaña de "difamaciones" y compara su caso con los judíos bajo el nazismo

La investigadora indica que durante todo este tiempo, sobre todo estas últimas semanas en que ha estado "a merced de todas las tempestades en soledad", se ha dedicado a defender "lo único importante": al equipo del CNIO y la gestión del equipo de dirección científica al frente de la institución.



Blasco termina la carta dando las gracias a su equipo más cercano y "en mayúsculas" al CNIO por estos 14 años. "Gracias CNIO siempre, de corazón".



"Hay palabras y silencios. Y, como continuaba Shakespeare en el mismo libro 'siempre nos quedará la memoria. Lo que es pasado es prólogo'. Nos volveremos a encontrar en el futuro y en la ciencia, siempre".



Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no han querido entrar a valorar la carta enviada por la exdirectora.