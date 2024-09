Por qué la leucemia infantil mata más en España que en países como Finlandia o Alemania

La leucemia linfoblástica aguda es el tipo de cáncer que más se diagnostica en los niños. Las estimaciones indican que en España se detectan al año unos 1.296 casos de la enfermedad, según el Registro Español de Tumores Infantiles. También es el que cuenta con la mayor tasa de supervivencia: según el estudio CONCORD-3, la supervivencia a los 5 años del diagnóstico es del 84,7%. No obstante, aunque son buenas cifras, ocupa el número 13 en el ránking europeo y hay otros países del continente que las superan. Los cinco primeros son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Reino Unido y Alemania, con cifras que oscilan entre el 95,2% y el 91,1%.

Luis Madero, jefe de Oncología del Hospital Niño Jesús de Madrid, recuerda que, en España, la cantidad de diagnósticos de leucemia linfoblástica aguda en niños cada año representa casi el 78% del total de tumores pediátricos. "Una cantidad bastante considerable", resalta. También expone que hay una gran diversidad de centros donde tratarla. Algo que, según se mire, puede no ser del todo positivo.

Aunque es un tema polémico, sería más eficaz contar con pocos centros, pero que estos estuvieran muy especializados, defiende. "Cuando se trata a todos los pacientes en un solo sitio o en muy pocos, los resultados generalmente mejoran". Esto es difícil que se pueda realizar en nuestro país, precisamente, porque hay un número muy elevado de hospitales que tratan niños con leucemia y "eso hace que los resultados sean menos uniformes", desarrolla.

Los países mencionados anteriormente, por el contrario, cuentan con incidencias más bajas, aunque no es la única diferencia. También trabajan de forma distinta: "muy ordenada", califica. Madero cuenta que llevan más de dos décadas tratando a sus pacientes "de la misma manera, en los mismos centros y en muy pocos hospitales".

El oncólogo apunta que comparar este tipo de valores siempre es complicado. Hay que tener en cuenta, entre otros detalles, que no tienen la misma cantidad de pacientes, protocolos ni centros en los que se trata la enfermedad, agrega. Señala también que, con cifras más actualizadas, "probablemente España tendría una mejor posición". Aun así, reconoce: "Desde luego no son malos [los datos españoles], aunque pueden ser, y van a ser, mejorados".

Un proyecto internacional

Esa mejoría pasa también por apostar por la medicina de precisión, tanto en los tratamientos como en las pruebas diagnósticas. De hecho, esos cinco territorios con mejores datos tienen algo en común, pertenecen al proyecto internacional ALL Together. Se trata de un consorcio europeo que cuenta ya con la participación de 14 países. Comenzó en 2018 y se basa en emplear un protocolo único para tratar a los pacientes.

ALL Together destaca también por los avances en el diagnóstico a través de pruebas que permiten conocer el tumor a nivel molecular. De esta forma, se puede personalizar el tratamiento para cada niño y ajustar su intensidad según el riesgo que suponga la enfermedad, describe Madero. "Hace años no se podía cuantificar porque no había esa precisión".

Es la primera vez que el país pertenece a un proyecto internacional como este para tratar esta enfermedad, indica el especialista. Además, de esta forma, se abre para compartir información con otros países y se suman sus casos a los 6.000 europeos. Esto arrojará información que puede mejorar la investigación y agilizar los avances en la curación, afirma Elena Huarte-Mendicoa, directora de la fundación Unoentrecienmil.

España comenzó a formar parte del proyecto en 2021 con los hospitales Niño Jesús de Madrid y Sant Joan de Déu en Barcelona. A medida que se avance, se irán incorporando otros centros hasta incluir "los que más experiencia, recursos y conocimientos" tengan. Próximamente, se incorporarán el Vall'de Hebron (también de la capital catalana) y el Hospital La Fe (Valencia). Aunque se sumen estos y otros centros, esta tipificación diagnóstica se seguirá realizando en los dos centros pioneros, que seguirán actuando como laboratorios centrales, señala Madero.

La lucha con la sanidad pública

La fundación Unoentrecienmil trabaja para impulsar la curación de la leucemia infantil y ha financiado los inicios del proyecto All Together en España. Están financiando la primera prueba piloto para incluir a los 100 primeros niños que sean tratados con este protocolo. Ahora, luchan para que, una vez se alcance esa centena, sea el Sistema Nacional de Salud quien se haga cargo de los costes de este proyecto.

Su directora defiende que es "absolutamente necesaria" una coordinación interterritorial dentro del país. "Esto no es un problema del Gobierno ni del Ministerio exclusivamente, todas las comunidades autónomas tienen que trabajar coordinadas". Esta es la única manera de que todas esas pruebas de diagnóstico más precisas puedan realizarse en los dos centros designados, como comentaba Madero. Para eso, agrega Huarte-Mendicoa, "hace falta mucho trabajo entre las distintas comunidades".