Así es la leucemia que sufre el actor Sergio Peris-Mencheta: "Necesita un tratamiento muy agresivo"

Un diagnóstico de cáncer suele ser una noticia difícil de encajar. Los pacientes lo reciben con miedo y, a partir de ahí, comienza un camino de pruebas, tratamientos y revisiones médicas. Cuando el paciente es alguien conocido, el resto de la sociedad suele enterarse por una rueda de prensa (como ocurrió con el ex entrenador del Sevilla Martín Caparrós) o a través de un comunicado en sus redes sociales. Este último formato fue el que eligió Sergio Peris-Mencheta para anunciar el pasado enero, en Instagram, que padece una leucemia y que iba a comenzar el proceso para acabar con ella.

Seis meses después, el madrileño se ha sometido a un tratamiento de quimioterapia y a un trasplante de médula del que ya se recupera en su casa de Los Ángeles. El pasado lunes, el actor y director de teatro confesaba en La Ventana de Cadena SER que el proceso de recuperación tras salir del hospital está siendo difícil. "Estás en casa,pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de síntomas. Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", ha contado en el programa de Carles Francino.

En la leucemia, las células de la médula ósea (el órgano que fabrica la sangre) sufren una serie de anomalías genéticas y cromosómicas. Esto hace que proliferen en gran medida e invadan la sangre, explica Felipe Casado, director de la Unidad de Hematología en el Centro Integral Oncológico Clara Campal de HM Hospitales. La patología se suele describir como aguda (si se propaga rápidamente) o crónica (si avanza de manera más lenta), explica la American Cancer Society.

Según el tipo de células a las que afecte, se puede dividir en dos tipos: linfoide y mieloide. En el primer caso, afecta a las células madre dirigidas a fabricar leucocitos y, en el segundo, a las que fabrican linfocitos (ambos pertenecientes al sistema inmunitario), detalla el hematólogo.

Casado apunta a que, lo más probable, es que la enfermedad del actor sea aguda por tipo por el tratamiento que se ha utilizado. Cuando hay una intención curativa (normalmente en gente joven) es el abordaje más común, primero se somete al paciente a una quimioterapia y después se le practica un trasplante de médula. "Las leucemias agudas son muy graves y necesitan métodos muy agresivos", añade.

En personas que no pueden resistir un abordaje tan intenso, como las personas muy mayores, se reduce la agresividad y el objetivo cambia. En lugar de curarlo, lo que se pretende es alargar la vida y mejorar la calidad todo lo posible, indica Casado.

A la hora del diagnóstico, también hay diferencias. Los tres síntomas principales son anemia, sangrado (no se fabrican plaquetas) y se sufren infecciones por la falta de "leucocitos normales", según el especialista. Si la enfermedad está en estado crónico, se detecta mayoritariamente tras un análisis de sangre rutinario. En cambio, en fase aguda produce la sintomatología en cuestión de días, ni siquiera de meses, destaca.

La leucemia es uno de los cánceres más prevalentes del mundo y afecta al 2,6% de la población (474.519 afectados), según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). En España se ha visto una reducción en el último año. La organización estimaba en su informe más actual que en 2024 se diagnosticarían 5.861 casos, casi mil menos que el año anterior. La SEOM también afirma que mata a más hombres que mujeres: del total de las 3.344 muertes que causó en 2022, 1.914 eran hombres y 1.430 mujeres.

El riesgo de sufrir esta enfermedad aumenta con el paso del tiempo, observándose una mayor incidencia en las personas mayores de 65 años. Sin embargo, es la neoplasia más frecuente en niños y supone el 30% del cáncer infantil, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Las leucemias agudas surgen de forma esporádica, por lo que no es sencillo determinar las causas que la originan, según el especialista del CIOCC. El único factor que se conoce que predispone es haber recibido tratamientos previos de quimio o radioterapia. Es decir, la mayoría surgen tras superar otro tipo de cáncer. "Es relativamente frecuente pasados unos años".

Tras el trasplante

Sobre los síntomas de los que se lamentaba el actor tras el trasplante de médula, Casado aclara que es algo perfectamente normal que suelen experimentar estos pacientes. "Es un tratamiento muy duro y muy agresivo". El hematólogo explica que no es un procedimiento quirúrgico, sino médico y que es, más bien, una carrera de fondo. "Ha superado la fase inicial, pero aún le queda mucho por delante". En este proceso, se destruye la médula ósea de la persona afectada y se le infunde la del donante. Tras salir del hospital se incia un proceso largo en el que tiene que someterse a "tratamientos y controles sucesivos", añade el especialista.

El trasplante de médula puede tener muchas complicaciones en el corto, medio y largo plazo. Una de ellas es la enfermedad de injerto contra huésped. En ella, la médula "no reconoce al donante" e intenta dañarlo. Para evitarla, hay que someter al paciente a un tratamiento de inmunosupresión, lo que aumenta su riesgo de sufrir infecciones. A pesar del proceso y los riesgos, el resultado no es seguro y el hematólogo es claro: "Eso tampoco te garantiza que no pueda recaer la enfermedad".