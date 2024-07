La píldora que quiere decir adiós a la gonorrea, sífilis y clamidia: reduce hasta un 92% los contagios

Las autoridades sanitarias advierten desde hace tiempo del aumento sin frenos de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Esta crisis hace que los investigadores se pongan en marcha y busquen métodos para poder atajar este tipo de enfermedades. Esta semana ha tenido lugar la Conferencia del SIDA de Mùnich y en ella se han presentado dos estudios que abogan por el uso de Doxiciclina, un antibiótico, para prevenir la aparición de este tipo de patologías. Una dosis diaria de este medicamento podría evitar que los pacientes desarrollaran algunas de estas patologías.

Uno de los estudios, realizado en Canadá, se centró en investigar el efecto de la doxiciclina en hombres homosexuales. En este caso, se les realizaron pruebas de ETS cada tres meses a los voluntarios y se monitoreó su resistencia microbiana al fármaco. Los autores observaron que una pastilla al día redujo la tasa de infecciones de sífilis en un 79%, la de clamidia en un 92% y la de gonorrea en un 68%. La otra investigación es japonesa y exploró la eficacia de este fármaco en las trabajadoras sexuales. Según los datos que aportan estos científicos, tras el periodo de estudio, la incidencia se redujo más de un 60%.

Estos resultados no suponen "un antes y un después" pero sí son un añadido a los estudios previos sobre este tema, sostiene Jordi Casabona, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). El también director del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida de Cataluña (CEEISCAT) juzga que las muestras de las investigaciones presentadas en Múnich son muy pequeñas. En total, se sometieron a estudio 41 y 40 personas respectivamente. El experto añade que, para conseguir datos más sólidos, hacen falta estudios poblacionales con muestras muy grandes y con un seguimiento más largo.

Otras investigaciones han estudiado el uso de la doxiciclina para evitar los contagios por ITS tras mantener sexo. Estos trabajos han demostrado su efectividad al reducir la probabilidad de contraer ITS si se toma en las 72 horas posteriores al contacto sexual. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han ido un paso más allá y la recomendaron el mes pasado en un intento de frenar la epidemia de contagios que sufre el país.

Todavía queda mucho por hacer para averiguar la utilidad de la doxiciclina como preventivo contra las ITS. Una de las cuestiones pendientes son los efectos secundarios que puede provocar este fármaco a largo plazo para las personas que puedan hacerlo de manera continuada. El experto teme que tomarlo de manera continuada pueda afectar a la flora bacteriana del paciente y que pueda contribuir a aumentar la resistencia a este antibiótico.

Casabona es claro y cree que, hasta que no se conozcan todos los aspectos alrededor de su uso, se debería recomendar a casos muy concretos. El portavoz de la SEIMC cree que esta debería ser una intervención decidida individualmente por los profesionales de la medicina para personas con un riesgo muy elevado de contraer estas infecciones. Es importante que abarque un periodo corto de tiempo y que el médico esté convencido de que realmente puede beneficiar al paciente.

Las ITS en España

En España, la gonorrea aumentó más de un 130% entre 2020 y 2022 (el último año del que hay datos), según un informe de este año del Ministerio de Sanidad. La gonorrea pasó de 10.065 casos en 2020 a 23.333 en 2022, Las infecciones por clamidia le siguen de cerca, que pasaron de 14.739 diagnósticos a 26.518 en el mismo periodo. La enfermedad que menos ha crecido es la sífilis, aunque su progreso también es preocupante: de 5.115 pacientes hace cuatro años, pasó a 8.141 hace dos. La mayoría de afectados son hombres jóvenes.

El portavoz de la SEIMC describe como "dramático" este incremento de las ITS, pero advierte de que no es algo nuevo. "No hay que crear alarma, pero sí dar una respuesta científica planificada e integrada desde las administraciones de salud pública y asistenciales", agrega. El perfil mayoritario de pacientes de estas infecciones son hombres entre 20 y 34 y años que mantienen sexo con otros hombres. Además, esta proliferación de las ITS está estrechamente relacionada con el descenso en el uso del preservativo, asevera Casabona. El 42% de los jóvenes españoles entre 18 y 26 años afirma no usar este profiláctico en sus relaciones sexuales, según el XI Barómetro Los españoles y el sexo de la empresa Control.

La importancia de la concienciación

El director del CEEISCAT teme que medidas como el uso de la doxiciclina como tratamiento preventivo contra estas patologías pueda hacer que se use aún menos el preservativo y aumenten las conductas de riesgo. Casabona recalca la importancia de concienciar a la sociedad sobre la importancia del uso de este profiláctico. "En estos momentos es una medida desprestigiada y muy poco utilizada", lamenta.

Además de soluciones farmacológicas como esta y las barreras físicas (preservativo), también hacen falta medidas estructurales como la educación sexual. "[La doxiciclina] No es la bala mágica que va a solucionar el problema de estas enfermedades", remarca el portavoz de la SEIMC. El experto recalca la necesidad y la importancia de este último factor para prevenir estas patologías. Además, cuenta que el 35% de los jóvenes no sabe lo que es una ITS. Casabona sostiene que la sociedad está un buen momento respecto a los derechos y a la reivindicación de vivir el sexo con libertad y con placer. Precisametne por eso, concluye, "es necesario que los jóvenes tengan toda la información, para tener esas relaciones con todo eso y sin riesgo".