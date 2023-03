¿Por qué la Generación Z 'rompe' con el condón?

¿Qué le pasa a la Generación Zeta con los anticonceptivos? ¿Por qué la generación más conectada de la historia no 'conecta' con los preservativos?. El 25 por ciento de los jóvenes no lo usa y el 45 por ciento no sabe para qué sirve. El abandono del condón ha propiciado el aumento de las enfermedades de transmisión sexual.

Analizamos las posibles causas con Lorena Berdún, sexóloga y actriz. Contamos con Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. María P. Bonmatí, redactora de Ciencia y Salud, analiza con nosotros los datos del último informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y el Instituto de Salud Carlos III. Por último, contamos con la voz de Carlos Balmori, urólogo y especialista en medicina sexual del Instituto de Urología LYX.

Sigue los temas que te interesan