Soy cardiólogo y este es el único desayuno que tomo a diario: protege el corazón pero España lo ignora

La forma en que comenzamos nuestras mañanas establece el tono para el resto del día, y esto incluye lo que comemos en el desayuno. Algunos alimentos pueden no favorecer nuestra salud, sin embargo, otros son, aparte de una delicia, geniales para mantener sano el organismo. Nick West, cardiólogo y director médico en Abbott, revela a Parade su desayuno habitual, huevos revueltos con aguacate sobre tostadas integrales y un chorrito de salsa sriracha.

En primer lugar, los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y colina, un nutriente esencial para la función cerebral y la salud hepática. Un estudio en Nutrients encontró que los huevos pueden aumentar la saciedad y reducir la ingesta calórica en comidas posteriores. También contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para la construcción y reparación de tejidos, lo que los convierte en una excelente opción para mantener la masa muscular y apoyar el metabolismo.

Además de las proteínas, son una fuente significativa de colina, un nutriente esencial para la función cerebral y la salud hepática. Esta es crucial para la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor que participa en la memoria y el control muscular. De hecho, un estudio en Nutrients destacó la importancia de la colina para el desarrollo cerebral y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Además, los huevos contienen luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen la salud ocular y pueden reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad.

Su consumo también puede tener efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Aunque los huevos contienen colesterol, estudios recientes han demostrado que su consumo moderado no aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas en individuos sanos. Un estudio en Journal of the American College of Nutrition sugiere que los huevos pueden mejorar los perfiles de colesterol al aumentar los niveles de HDL (colesterol bueno). Además, contienen antioxidantes y nutrientes que pueden reducir la inflamación y mejorar la salud vascular.

También son una excelente fuente de vitamina D, que es esencial para la salud ósea y la función inmunológica. Esta ayuda al cuerpo a absorber el calcio, lo que es crucial para mantener huesos fuertes y prevenir enfermedades como la osteoporosis, tal y como destaca un estudio en The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Este encontró que la vitamina D también puede tener efectos protectores contra infecciones y enfermedades autoinmunes. Además, los huevos proporcionan vitaminas del complejo B, que son esenciales para el metabolismo energético y la salud celular.

Aguacates y salsas

El aguacate aporta grasas saludables, como los ácidos grasos monoinsaturados, y fibra, ambos beneficiosos para la salud cardiovascular y para mantener niveles estables de glucosa en sangre. Según un estudio publicado en Journal of the American Heart Association, el consumo de aguacate puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL sin disminuir los niveles de colesterol HDL, el cual es beneficioso. Además, el pan integral proporciona carbohidratos complejos y fibra, que son esenciales para la salud digestiva y la liberación lenta de energía.

La salsa sriracha, que West utiliza para condimentar sus huevos y aguacate, contiene capsaicina, un compuesto bioactivo que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Está hecha principalmente de chiles, ajo, vinagre, azúcar y sal. Este condimento no solo realza el sabor de los alimentos, sino que también ofrece varios beneficios para la salud debido a sus ingredientes naturales. La capsaicina, el compuesto bioactivo en los chiles, es conocida por sus propiedades.

Este ha sido objeto de numerosos estudios que sugieren su capacidad para reducir la inflamación, mejorar la función metabólica y aumentar la oxidación de grasas. De hecho, estos efectos están constatados, en concreto, un estudio en Bioscience Reports sugiere que la capsaicina puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. Además, puede acelerar el metabolismo y ayudar en la pérdida de peso, lo que es particularmente beneficioso para el mantenimiento de un peso saludable y la prevención de enfermedades metabólicas.

El ajo, otro ingrediente clave en la salsa sriracha, tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes. El consumo regular de ajo puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular en general. Además, contiene compuestos sulfurados que pueden mejorar la función inmunológica y proteger contra infecciones. El vinagre presente en este condimento también ofrece beneficios para la salud. En concreto, un estudio en Journal of Food Science destacó que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que es particularmente beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. Además, tiene propiedades antimicrobianas que pueden mejorar la salud digestiva y prevenir infecciones gastrointestinales.

Pan integral

El pan integral, que forma parte del desayuno de West, es una excelente fuente de carbohidratos complejos y fibra dietética. A diferencia del pan blanco, conserva todas las partes del grano, lo que incluye el salvado, el germen y el endospermo. Esto significa que es más nutritivo y proporciona una liberación sostenida de energía, evitando los picos de glucosa en sangre que pueden conducir a la fatiga y al hambre poco después de comer. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que el consumo de granos enteros está asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

La fibra presente en el pan integral es crucial para la salud digestiva. Esta ayuda a regular el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento y mantener un microbioma intestinal saludable. Además, la fibra dietética puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, lo que es beneficioso para la salud cardiovascular. De hecho, en The American Journal of Clinical Nutrition sugieren que una dieta rica en granos enteros y fibra puede mejorar la salud metabólica y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Incluso también contribuye a la saciedad, lo que puede ayudar en el control del peso al reducir la ingesta calórica total.

El pan integral también es una buena fuente de vitaminas y minerales esenciales. Contiene vitaminas del complejo B, como la tiamina, la riboflavina y la niacina, que son importantes para el metabolismo energético y la salud celular. Además, proporciona minerales como el hierro, el magnesio y el selenio, que son cruciales para la función inmunológica, la producción de energía y la protección antioxidante. Su consumo también puede tener beneficios antiinflamatorios.

Un estudio en The Journal of Nutrition encontró que los granos enteros pueden reducir los marcadores de inflamación en el cuerpo, lo que es importante para la prevención de enfermedades crónicas como la artritis y las enfermedades cardíacas. La reducción de la inflamación también puede mejorar la función metabólica y reducir el riesgo de resistencia a la insulina. Aunque sea un desayuno poco habitual en España, este combinado de West es mejor que cualquier tostada de pan blanco con mantequilla o cualquier tipo de bollería industrial.