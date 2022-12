El cardiólogo José Luis Zamorano, Premio 2022 de la Real Academia Nacional de Medicina de España

Tres han sido los premios otorgados dentro de la categoría de Investigación. Primero, el Premio de Investigación Médica Básica a la Dra. Ana Belén Sanz Bartolomé por el trabajo titulado "Bone Marrow–Derived RIPK3 Mediates Kidney Inflammation in Acute Kidney Injury". Segundo, el Premio de Investigación Médica Traslacional designado a la Dra. María Victoria Llorens Martín, autora de la investigación titulada "Impact of neurodegenerative diseases on human adult hippocampal neurogénesis".

En tercer lugar, el Premio de Investigación Clínica el cual ha recaído en el Dr. Javier Pérez Gisbert, investigador principal de "European Registry on Helicobacter pylori management (Hp-EuReg): patterns and trends in first-line empirical eradication prescription and outcomes of 5 years and 21 533 patients"

El Premio Medicina General y de Familia ha sido para la Dra. María Luisa López Díaz-Ufano, presentada por la Real Academia Nacional de Medicina del País Vasco y por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). El de Docencia y Educación Médica ha recaído en el Dr. Arcadi Gual Sala, presentado por Tomás Cobo Castro, Presidente del CGCOM. Y el Premio Información, Comunicación y Difusión de la Salud ha reconocido al MUSAL (Museo de la Salud), presentado por la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental.

En cuanto a los Premios Licenciado en Medicina y de Doctorado, el Premio Licenciado en Medicina ha sido para D.ª Rocío Alonso Castillo; el Premio Nacional Doctorado "Ciencias Clínicas Médicas" ha sido para el Dr. Alejandro Medina Herrera, autor de "Caracterización molecular del reordenamiento de la cadena pesada de inmunoglobulinas en mieloma múltiple: utilidad como marcador de enfermedad mínima residual".

El Premio Nacional Doctorado "Ciencias Médicas Básicas" ha sido para la Dra. Julia A. Ramírez Moya por su investigación titulada "Unraveling RNA regulatory mechanisms in thyroid cancer". El Premio Nacional de Doctorado "Ciencias Clínicas Quirúrgicas" ha sido otorgado al Dr. Enrique Rodríguez de Santiago por "Caracteristicas de la hepatopatia cronica tras la cirugia de fontan". Finalmente, el Premio Nacional de Doctorado "Ciencias Médicas Sociales y de la Salud" ha sido para el Dr. Pedro Luis Valenzuela Tallón por su trabajo "Aging- and muscle disuseinduced functional decline: Physiological mechanisms and preventive strategies".