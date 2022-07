La nueva vacuna española que llega tras la de la Covid: otro virus respiratorio, en la diana

A principios de 2020 era difícil de creer que España tuviera la primera vacuna desarrollada en la Unión Europea contra una nueva enfermedad humana. Nuestro país carecía de infraestructuras para fabricarlas, no digamos ya para crearlas partiendo de cero. Por eso la vacuna contra la Covid de Hipra marca un antes y un después en nuestro país. Lo mejor de todo es que no va a ser la única.

Elia Torroella, directora de I+D y Asuntos Regulatorios de la farmacéutica establecida en Girona, ha explicado en un encuentro este martes que desde finales del año pasado están empezando a desarrollar una nueva vacuna, dirigida en esta ocasión al virus respiratorio sincitial o VRS, un conocido patógeno respiratorio que afecta principalmente a bebés y a personas mayores: 100.000 de los primeros mueren cada año en todo el mundo, 250 de ellos en Esaña. De los segundos apenas hay datos de su impacto, pero se calcula que son más de 24.000 las defunciones anuales causadas por el virus.

Sin embargo, la vacuna contra la Covid ha absorbido a la empresa, dedicada hasta ahora a la salud animal. Una vez esta se apruebe (está previsto que lo haga en otoño), "haremos un listado, intentaremos marcar prioridades y contactaremos con profesionales de diferentes zonas de España para conocer sus necesidades, trabajando con grupos de investigación en hospitales y qué vacunas podemos aportar en salud humana". Aunque no se cierran a otros productos farmacéuticos, "tenemos clarísimo que nuestro expertise y conocimiento es en el mundo biológico, donde podemos aportar nuevas vacunas".

Y ese conocimiento vendrá primero en forma de vacuna contra el VRS. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación) aprobó una subvención a la alianza entre Hipra y las start-ups biotecnológicas españolas Nostrum Biodiscovery, Biotechvana y Polypeptide Therapeutic Solutions de 3.937.305,05 euros, de los que 240.000 se desembolsaron en 2021, un millón de euros en el año corriente, 1,2 millones en 2023 y, finalmente, 1,4 millones en 2024. La financiación procede de los fondos Next Generation de la Unión Europea y el presupuesto total del proyecto asciende a 5.593.720 euros.

El objetivo de este proyecto es la investigación de una nueva vacuna basada en ARN mensajero transportado por nanopartículas, como las de Pfizer y Moderna para la Covid, que sea capaz de producir una respuesta inmune efectiva y a largo plazo contra el VRS.

En el consorcio, Hipra se encargará de la producción de la vacuna y la coordinación del proyecto, mientras que Nostrum Biodiscovery se encarga del diseño del antígeno. Biotechvana realizará los análisis bioinformáticos para estudiar la variabilidad y la evolución del virus, así como el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para valorar la respuesta inmune en el proceso vacunal. Por último, Polypeptide Therapeutic Solutions desarrollará la formulación de la vacuna, es decir, el producto final.

Ezequiel Mas, director de operaciones de Nostrum Biodiscovery, explica a EL ESPAÑOL que "el proyecto acaba de arrancar y está en una fase muy inicial de concepto y diseño, donde estamos valorando diferentes aproximaciones", pero que buscan dirigirse a las dos poblaciones más vulnerables al virus: los bebés y las personas mayores, "principalmente, con problemas respiratorios e inmunodeprimidos".

Un proyecto discontinuado

El preparado contra el VRS no es el primero que Hipra investiga basado en ARN mensajero. De hecho, la vacuna será heredera directa de Covarna, un proyecto de vacuna contra la Covid que la compañía comenzó a desarrollar junto al Hospital Clínic de Barcelona y que frenó tras salir adelante el suero que estaba creando la propia compañía. Pero ese trabajo previo ha decidido aprovecharse con una nueva orientación y un nicho que hasta ahora no ha sido cubierto: pese a que se conoce desde hace décadas, el VRS no tiene ninguna vacuna aprobada. Por ello muchos laboratorios farmacéuticos están investigando para conseguir una.

La próxima vacuna de Hipra está pensada para el largo plazo. Sin embargo, hay otras que pueden aparecer antes: están basadas en la actual contra la Covid, que consiste en la unión de dos subunidades proteicas (por eso se dice que es bivalente) presentes en la espícula de las variantes alfa y beta del SARS-CoV-2.

La compañía lleva desde enero probando nuevas combinaciones: delta y BA.1 (la ómicron original), delta y los sublinajes BA.4 y BA.5 (los predominantes en la actualidad en España), dos proteínas BA.2 distintas, etc. Sin embargo, estas vacunas no parte de cero sino que utilizan la misma plataforma que la actual, por lo que no se considerarían completamente 'nuevas'.

No hay vuelta atrás en la intención española de ser líder en vacunas. Hipra comanda esa intención, pero hay otras farmacéuticas, como Rovi, que no le andan a la zaga. Comenzaron rellenando las vacunas de Moderna contra la Covid para, en poco tiempo, fabricar la vacuna completa. Un tejido científico-industrial se está creando y solo estamos viendo el principio.

