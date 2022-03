"La vacuna de Hipra produce más del doble de anticuerpos que las de ARN mensajero"

Elia Torroella se muestra muy confiada con los resultados conseguidos hasta el momento con la vacuna contra la Covid de Hipra, pese a que no están consiguiendo los voluntarios esperados para el subensayo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobó el pasado viernes: no es fácil encontrar personas que hayan recibido la pauta completa solo con AstraZeneca y no hayan recibido ya un refuerzo o se infectaran de la Covid.

Por eso, la directora de I+D y Registros de la compañía agradece que se difunda la búsqueda: son cinco hospitales los que están reclutando gente, tres en Madrid y dos en Galicia, y necesitan incorporar hasta 270 personas, aunque si consiguen 15 por hospital ser dará por satisfecha. Con todo, esta circunstancia no atrasa los planes de revisión y aprobación de la vacuna. Porque, hasta ahora, los resultados han sido muy gratificantes. Y es que, en la fase IIb del ensayo, que se desarrolló a finales del año pasado -en plena ola de ómicron-, se comprobó que, con el refuerzo de Hipra, los anticuerpos se multiplicaban por 147 frente a las 67 de la tercera dosis de vacuna de ARN mensajero. Los planes del gigante farmacéutico veterinario reconvertido a productos de vacunas para humanos no acaban ahí. Tras este ensayo, el último antes de la aprobación europea, vendrán otros más específicos, dirigidos a personas inmunosuprimidas, adolescentes (entre 12 y 16 años) y niños (entre 5 y 11 años). Además, una segunda vacuna dirigida a personas, para una enfermedad respiratoria distinta de la Covid, está en el horizonte. - ¿Qué resultados conocemos de la vacuna de Hipra? - La fase IIb está todo analizado, tenemos un interim report y por tanto datos de seguridad y eficacia. No se han publicado aún, los estamos enviando a la EMA y, por tanto, no voy a poder entrar en detalle. A nivel general, la seguridad está siendo la esperada, la vacuna es bien tolerada. Lo más habitual es el dolor en el punto de inyección y un pequeño porcentaje de dolor de cabeza y cansancio, en general muy leve. A nivel de eficacia. Estamos viendo que la vacuna bivalente amplía el espectro de protección de la vacunación previa. En la fase IIb los voluntarios habían recibido dos dosis de una vacuna de ARN mensajero, un grupo de voluntarios recibía dosis de Hipra y un segundo grupo, una de ARN. Con ómicron, el incremento de anticuerpos neutralizantes con Hipra es algo más del doble que la de ARN. En esta, el incremento es de 67 veces desde el nivel basal, y en Hipra es de 147 veces. Claramente, estamos hablando de superioridad respecto al incremento de anticuerpos, hay que seguir cómo va la caída: los anticuerpos siempre van cayendo, pero esperamos que sea más lenta. Lo iremos analizando en las próximas semanas y meses. - Son resultados tras dos semanas desde el refuerzo. - A los 14 días después del booster en 765 personas: 513 recibieron la vacuna de Hipra y 252 la de ARN. En una cohorte de 120 personas se están haciendo extracciones a los 3 meses, algo que no estaba previsto, y a todos se le hará a los 6 meses. Pero a un grupo se le hará este seguimiento intermedio. Se ha visto cómo los anticuerpos [con las vacunas actuales] caen rápido frente a ómicron y queremos ver cómo estamos. - ¿Qué otros objetivos secundarios tenía el ensayo en fase IIb? - En fase IIb hemos medido anticuerpos neutralizantes y estamos midiendo la inmunidad celular, pero esta es más lenta. Los datos pintan muy bien pero hay que analizarlos para tomar decisiones. A los 14 días primero, y luego a los 6 meses se volverá a analizar. También hemos ido siguiendo casos de Covid que ha habido: este ensayo arrancó con la sexta ola, los que ha habido han sido asintomáticos o leves. - ¿Se sabe el número total de casos de Covid que ha habido entre lo vacunados? - No puedo compartirlo porque los datos no son públicos y cada semana los vamos recogiendo. Pero la eficacia está siendo muy buena. - ¿Se publicarán los datos en alguna revista? - Primero lo mandamos todo a las autoridades. Hay un equipo que está trabajando en hacer una primera publicación, vamos a tardar un mes o así. Estamos muy centrados en lo que se nos está pidiendo por las autoridades de registro. - ¿Cómo va el reclutamiento de voluntarios para la fase III del ensayo? - En España ya ha acabado, se han vacunado casi 2.600 personas, ahora están en seguimiento. En el subensayo con AstraZeneca hemos indicado 270 personas, si bien sabemos que no es fácil encontrarlas. La idea es reclutar las máximas que podamos. En un ensayo para completar los datos que tenemos y para refinar la indicación que quede aprobada. En ningún caso va a retrasar la aprobación porque el uso mayoritario en Europa va a ser tras vacuna de ARN, pero la EMA quiere ampliar los datos. En la fase III ya tenemos algunos vacunados con AstraZeneca pero la idea es completarlo. Aprovechando que hablo contigo, me gustaría que nos ayudarais al llamamiento. Los hospitales ya se están moviendo, pero los medios llegáis a todos los rincones. Este ensayo nuevo se realiza en Madrid y Galicia. En Madrid tenemos tres centros: Gregorio Marañón, HM Sanchinarro, y HM Puerta del Sur, en Móstoles. En Galicia, dos centros más: HM Modelo, en La Coruña, y HM Rosaleda, en Santiago de Compostela. Se busca personas vacunadas con pauta homóloga de AstraZeneca, que no han recibido la tercera dosis y no se hayan infectado. Hemos reclutado unas pocas personas hasta el momento. - ¿Cuántas personas son de momento? - No lo sé, son pocas, muy pocas, porque, además, hace unos días teníamos unas cuantas pero luego habían pasado la infección. Tenemos confianza de que sumemos entre los cinco centros. En cuanto tengamos datos los comunicaremos de forma continua a las evaluadoras. Si no llegamos a las 270 no pasa nada, porque con el ensayo previo vimos que los primeros 30 ya nos indicaron qué pasó después. Hay variabilidad, pero cuando tienes los 30 primeros ves muy claro el perfil, y más en una vacuna como la nuestra. - No pasaría nada si no se alcanza la cifra. - La aprobación sigue adelante, la vacuna no depende de la autorización de este ensayo, pero sí que nos ayudará a que la indicación sea más amplia. En la fase III ya tenemos vacunados con AstraZeneca, por lo que ya tenemos ciertos datos, pero es importante completarlos y conseguir estas agujas en un pajar. Si cada centro encuentra 15, será un éxito. No creemos que la indicación venga solo como refuerzo de ARN mensajero. Nuestro ensayo en fase III es muy amplio, en una autorización se recogen muchos datos. Ya tenemos idea de cómo hacerlo. Es una vacuna que encaja muy bien en un booster heterólogo, muy pensada para variantes, y estamos haciendo ensayos en otros países fuera de la UE, y por tanto estos datos también los utilizaremos. No vamos a retrasar el registro por esta petición, pero nos ayudará a ampliar los datos que tenemos. - ¿Los plazos que manejabais para la aprobación siguen vigentes? ¿Han llegado a otros acuerdos más allá del alcanzado en Vietnam? - Nosotros contamos con la autorización para finales del segundo trimestre, sobre finales de mayo, principios de junio. A nivel europeo estamos en contacto con grupos de compra centralizada y esperamos que poco a poco se vaya avanzando en estas negociaciones, pero no hay nada consolidado en el momento: ya no es como al principio de la pandemia, cuando las autoridades compraron la vacuna cuando ni siquiera existían. Esta es la primera vacuna bivalente, funciona muy bien, los resultados son clarísimos con las variantes. Nos gustaría que se incluyera en los planes de vacunación de la población europea para la próxima temporada, septiembre-octubre. Cuando tengamos la autorización europea, iremos pidiendo autorizaciones en otros sitios. - ¿Prevén el uso de la vacuna como cuarta dosis en inmunosuprimidos? - Estamos planteando un ensayo en breve con inmunosuprimidos. Queremos empezar a finales de abril, sería ya la cuarta dosis para ellos, tras tres dosis de vacunas de ARN mensajero. Gente con trasplante, diálisis, VIH… Sería ampliar la indicación después del registro, en los ensayos tenemos ya inmunodeprimidos. También continuaremos con adolescentes y niños por debajo de 16 años. En la fase III hemos incluidos a voluntarios y voluntarias de 16 años para arriba. Después de los inmunodeprimidos incluiremos a los adolescentes de 12 a 16 años y luego a los niños de 5 a 11. La Aemps ya está viendo la sinopsis del ensayo para inmunosuprimidos. Hoy nos han enviado, precisamente, algunos comentarios, se adaptarán para incluirlos en el protocolo. Este ensayo se realizará en su primera fase en Barcelona, para empezar a vacunar a finales de abril. - Hipra también estaba desarrollando, en colaboración con el CSIC y el Hospital Clínic de Barcelona, entre otros, una vacuna anti-Covid de ARN mensajero. ¿Qué fue de ella? ¿Tienen planes para continuar en el sector de la salud humana tras esta primera vacuna? - Tenemos muchos grupos de colaboración, con el CSIC, con el Clínic, la gente de Santiago de Compostela… Sigue en desarrollo lo que es la plataforma de ARN. Desde hace meses vimos que, para la Covid, la plataforma de ARN llegaba tarde, pero nuestro compromiso es tener la plataforma y, probablemente, no será una vacuna de ARN sino otro tipo de medicamento basado en ARN el que desarrollemos. Queremos mejorar las vacunas de ARN, que tienen aspectos que hay que mejorar. La Covid para nosotros fue el primer paso, pero hemos empezado a desarrollar una segunda vacuna para enfermedades respiratorias, está en fases iniciales. Con la Covid nos quedan tres meses muy intensos, pero después parte del equipo seguirá trabajando con la Covid y otra seguirá con otros proyectos. Tenemos ya una lista y habrá que ver cuáles priorizaremos, pero ya está en marcha una segunda vacuna. No puede decir nada más allá de que es para una enfermedad respiratoria porque está en fases muy iniciales, pero lo que está claro es que, para nosotros, la vacuna contra la Covid ha sido el primero de muchos proyectos. Una parte del equipo continuará con la salud animal y otra, que crecerá, seguirá con la humana. Creemos que podemos aportar, al menos, en el plano biológico.