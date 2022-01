Viaje a Hipra: así se fabrica la vacuna española

En el noreste de Cataluña, en la provincia de Gerona, en la comarca de La Selva y en el últimamente muy conocido pueblecito de Amer, por ser de donde es oriundo Carles Puigdemont, he descubierto esta semana una de las mayores joyas empresariales de nuestro país.

No es de las grandes empresas del Ibex y el perfil muy reservado de sus propietarios la han mantenido en un papel discreto dentro del empresariado nacional, pero, en lo suyo, la fabricación de vacunas para animales, es uno de los finalistas mundiales en producción.

Esto, cuando estás hablando de competir con la división de Salud animal de multinacionales del orden de Pfizer, Sanofi o Bayer, es mucho decir. Y es que Hipra es la sexta empresa del mundo en número de vacunas producidas, con la friolera de 24 mil millones de dosis al año.

Allí, en Amer, un pueblecito de apenas dos mil habitantes, entre los cerros de la cadena litoral catalana, en el área que se conoció como La Marca Hispánica y donde en la lucha contra los musulmanes en el siglo IX surgió el origen de lo que luego sería el reino de Aragón, aparece un gigante en el que trabajan más de cuatro mil personas —el 60% titulados superiores—, con decenas de miles de metros cuadrados de las instalaciones más modernas que he podido ver en mi vida y en los que se respira una aire de satisfacción entre los empleados que resulta de lo más acogedor para una empresa que no se caracteriza por tratar con el público. Simplemente, buena gente, contenta con lo que hace

Todo está perfectamente organizado, protocolizado, sistematizado. Dentro de las instalaciones huele a frío, a limpio, a estéril. Tienen un robot de más de 30 metros para la gestión de cajas de vacunas que parece sacado de una película de la guerra de las galaxias y mientras paseas por las instalaciones de producción puedes ver permanentemente carros que de forma autónoma llevan los transportes de unas salas a otras en una perfecta armonía.

Y les iba muy bien haciendo vacunas para vacas, pollos, ovejas, peces y todo tipo de animales cuando llegó la Covid en la primavera del año 2020.

Como toda gente de bien, trató de contribuir como pudo a la tragedia que se nos vino encima. Desde su laboratorio diseñaron un test para diagnosticar el virus de los que dieron gratuitamente decenas de miles de muestras a los hospitales de sus alrededores cuando apenas había pruebas comercializadas.

Y preguntándose qué podían hacer más, se les ocurrió la idea de mirar para los lados y decir que por qué no diseñaban una vacuna para la Covid. En su historial, es la empresa que más novedades ha presentado a la EMA y en los últimos 10 años han patentado 22 vacunas nuevas, varias de ellas contra Coronavirus. Vacunas clásicas de todo tipo: virus atenuados, bacterias atenuadas, virus vivos, de proteína recombinante, etc. Es decir, por experiencia no sería.

Así que se pusieron manos a la obra desde mayo del año 2020 y fueron cumpliendo los pasos que hay que dar, con el asesoramiento y la monitorización desde el primer momento de la Agencia Española del medicamento.

Es decir, innovación española. Inversión privada a riesgo con algo —muy minoritario— de fondos públicos para acabar convirtiéndose en la primera vacuna europea que vaya a salir al mercado. Y es de destacar lo de las subvenciones, porque todos hemos oído los cientos de millones de euros que se han pagado por distintas administraciones internacionales desde el principio a otras farmacéuticas para el desarrollo de la vacuna. A los nuestros de Hipra, de la UE no les ha caído ni un euro.

Tras pasar con éxito todos las fases in vitro de un modelo de vacuna basado en la producción de proteínas recombinantes para que se generen los anticuerpos contra la Covid, se pasó a la fase preclínica en animales. En el camino tuvieron que hacer algunas modificaciones para adaptar el suero a las nuevas cepas que iban apareciendo, pero todos los estudios que se realizaron de seguridad en los animales dieron resultados positivos. Sin complicación de ningún tipo.

En las primeras fases en humanos, además de confirmar la seguridad, se hicieron estudios comparativos con otras cohortes con individuos que tenían refuerzo con otras vacunas. Los resultados, sin menospreciar a las demás, no pueden ser más alentadores.

Todos los efectos adversos locales fruto de la reactogenicidad de la vacuna se reducen sensiblemente con la vacuna de Hipra y no se han detectado efectos negativos sistémicos en ningún caso.

Con respecto a la eficacia —he visto con mis propios ojos los resultados de los estudios—, muestra la misma respuesta en forma de anticuerpos neutralizantes contra las cepas anteriores de la Covid (Delta, Beta, etc) pero una mayor eficacia frente a ómicron.

Además, los estudios han podido constatar como la tasa de reinfección se ha reducido a la mitad que con las otras vacunas y tiene la ventaja de que se puede conservar a temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados, lo que hace mucho más sencillo su mantenimiento.

El ensayo está solicitado para hacer de refuerzo de una vacunación previa y no para servir específicamente para la primovacunación porque en nuestro entorno apenas queda gente sin vacunar. Poner en marcha un ensayo semejante requeriría muchos fondos, nuevamente. Y además hacen bien, si quieren que se lo pidan y se lo financien de verdad. Me parece que ya han hecho bastante.

En breve se iniciarán los ensayos fases 3 que tienen que acabar de confirmar unas inmejorables expectativas con la finalidad de que en el segundo trimestre, si no hay piedras en el camino ni palos en la rueda, reciba la autorización por parte de las agencias reguladoras. Y a partir de ahí empezarán a fabricar 600 millones de dosis al año. Eso sí, no nos llevemos a engaño porque no será 100% esterilizante, ni 100% efectiva o duradera porque, sencillamente, ninguna vacuna lo es.

La verdad es que no había ninguna razón por la que la familia que compone Hipra saliera de su zona de confort haciendo lo que ya sabían. En lo que eran los mejores. Ahora tienen en mente abrir un área dedicada a la Salud Humana que, asumiendo mucha inversión y mucho riesgo —parece que a los empresarios les caen las cosas del cielo—, auguro que en pocos años será un éxito empresarial del que todos podremos estar muy orgullosos.

Pero, cuando sea así, no desdeñemos el esfuerzo y el sacrificio que movió la conciencia social de estas personas, porque, de alguna forma, empezaron, a riesgo y ventura, sin saber si tendrían éxito, ni en ese momento sabían cuanto duraría la enfermedad para tratar de echar una mano.

Ahora sólo falta que nuestro Gobierno haga su pedido correspondiente antes de que venga otro y se lleve la producción a otro sitio.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS.

