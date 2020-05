Científicos de Corea del Sur contradicen a la OMS y afirman que no es posible reinfectarse del Covid

Un grupo de científicos surcoreanos han probado que el coronavirus no puede infectar dos veces al mismo ser humano. Este estudio desmontaría lo dicho hasta ahora por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aseguraba que existía esa posibilidad y declinaba la idea de usar "pasaportes de inmunidad" para aquellas personas que hubieran superado ya el virus.

Según recoge el diario Korea Herald, las pruebas realizadas por estos científicos muestran que 260 pacientes que supuestamente se habrían reinfectado con el Covid-19, fueron en realidad el resultado de pruebas positivas falsas.

“La infección se lleva a cabo solo en las células huésped y no se infiltra en el núcleo. Esto significa que no causa infección crónica ”, dijo el Dr. Oh Myoung-don, médico del hospital de la Universidad Nacional de Seúl, durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento, la evidencia científica reunida no ofrecía certeza de que una persona que ha contraído el coronavirus, se ha recuperado y ha generado anticuerpos esté protegida frente a una segunda infección.

A juicio de la OMS, esta situación dejaba sin respaldo la idea de un "pasaporte de inmunidad".

"Desconfinamiento secuencial"

Esa fue la reacción de la OMS ante las afirmaciones de algunos gobiernos de que la detección de anticuerpos del virus en una persona podría ser suficiente para extender un "certificado" o "pasaporte de inmunidad" que declarara que ya no puede contagiar a otros.

Uno de los defensores era el infectólogo del Hospital Can Ruti, Oriol Mitjà, asesor para la pandemia de la Generalitat de Cataluña. El médico ha propuesto un “desconfinamiento secuencial de personas en riesgo”, evaluar la inmunidad de la población, detectar precozmente los casos y contactos y adoptar medidas de “confinamiento on/off focalizadas en zonas calientes”.

Por ello, numerosos países han aprobado estudios serológicos -Argentina y Portugal entre los últimos de ellos- con la expectativa de que los resultados puedan servir de guía para el desconfinamiento y un retorno gradual a la normalidad.

La OMS reitera en las últimas dos semanas sus llamamientos a la cautela y alerta de que, si el levantamiento de las medidas de cuarentena por el Covid-19 no se lleva a cabo de forma paulatina e incluso por áreas diferenciando entre las zonas más y menos afectadas de un mismo país, el resultado puede ser un nuevo y violento rebrote del coronavirus.

Este nuevo estudio de Corea del Sur podría poner en jaque a la postura de la OMS, al demostrar que las personas no pueden volver a infectarse.

Hasta el momento, hay 2,72 millones de casos confirmados de el Covid-19 en el mundo, con 187.000 muertos, según el último recuento de la OMS.