El desayuno que preparo con los consejos del cardiólogo Jason Kovacic para proteger mi corazón: listo en 5 minutos

Cuidar nuestra alimentación no es una tarea fácil. Hay que ser muy constantes y cuidadosos, ya que es fácil caer en fallos o en tentaciones. Por eso, lo mejor es seguir los consejos de los especialistas, ya que muchas veces no falta ni siquiera ir al médico para ir teniendo unas nociones básicas, sobre todo si nuestros problemas no son graves y si nuestras preocupaciones están más centradas en bajar peso y en la prevención.

Una premisa fundamental para establecer una dieta perfectamente equilibrada es empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Es decir, cuidar nuestra alimentación desde que nos levantamos, con un desayuno nutritivo y sano. Que nos sacie, que nos aporte la energía que necesitamos para afrontar nuestro día, pero que no sea un lastre que termine haciéndonos coger peso.

Además, las mañanas de muchas personas no son especialmente activas en lo que a actividad física se refiere, ya que casi todo el desgaste es mental, cumpliendo con las obligaciones laborales que nos llevan a estar muchas horas pegados a una silla y a un ordenador.

Sin embargo, no hay que olvidar que el cuerpo, por acción de nuestro metabolismo, ya quema una cantidad considerable de calorías. Por ello, hay que darle algo de combustible. Y si de paso conseguimos cuidar algunas partes de nuestro organismo como nuestro corazón o nuestro cerebro, mucho mejor.

Por ello, algunos expertos nos ofrecen su batería de consejos a través de sus redes sociales o de sus diferentes publicaciones o divulgaciones. Es el caso de Jason Kovacic, un prestigioso cardiólogo que nos cuenta lo que desayuna él para proteger su corazón como gran especialista en la materia. Además, gracias a sus avisos y consejos, podemos hacernos nuestras propias rutinas de alimentación matutina de forma rápida y sencilla.

El desayuno del cardiólogo Jason Kovacic

Hay un dicho que todos conocemos: el desayuno es la comida más importante del día. Aunque esta premisa no es del todo cierta, lo que sí es verdad es que para una buena alimentación debemos respetar todas nuestras comidas y darles mucha importancia. Por ello, saltarse el desayuno o hacerlo incompleto es uno de los errores más repetidos.

Además, hay una cuestión fundamental para no olvidarnos de nuestro desayuno que está directamente relacionada con proteger nuestro corazón. Estudios recientes indican que un desayuno nutritivo puede desempeñar un papel crucial en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La Universidad de Harvard indica a través de un completo estudio que muchas personas tienden a elegir desayunos rápidos y llenos de cereales refinados, carnes procesadas y azúcares. Una elección que puede ser fatal, ya que no sólo aumentará el riesgo de obesidad, sino que también eleva los niveles de colesterol y azúcar en sangre.

Sin embargo, hay desayunos sanos y nutritivos que además nos ayudan a reducir estos niveles perjudiciales y, por si fuera poco, a reducir la inflamación crónica. Por ello, hay que evitar los alimentos procesados y ricos en azúcares. Además, hay que romper un mito y es que un desayuno saludable no sólo es beneficioso para la salud intestinal, algo que siempre se asocia con la fibra dietética.

Siguiendo un buen plan, podremos eliminar el colesterol malo, reducir el riesgo de diabetes y combatir esa inflamación crónica que aumentan el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Para ello, no hay nada mejor que seguir los consejos de un especialista como Jason Kovacic, reputado cardiólogo clínico en el Hospital St. Vincent en Sídney y profesor de Medicina en la Universidad de Nueva Gales del Sur.

Este experto asegura que un desayuno nutritivo es vital para tener un corazón sano y fuerte. Por eso, anima a todos a seguir sus consejos. Los primeros pasan por hacer un buen desayuno, incluyendo varias piezas de frutas. Dos sería un buen número. Además, para la bebida, nos recomienda apostar por el café negro por sus infinitas propiedades saludables. Y para completar este nutritivo menú, una tostada. Una elección muy sencilla y que podemos preparar en cinco minutos.

Pero estos no son los únicos consejos que da este reputado cardiólogo, ya que también recomienda seguir una dieta mediterránea, pero incluyendo un alto consumo de pescado y una ingesta moderada de carne roja. Y por último, aporta un pequeño truco que todos deberíamos seguir.

El doctor Kovacic, que también es director y CEO del Instituto de Investigación Cardíaca Victor Chang, destaca el uso de sal enriquecida con potasio. Esta sal se llama 'sal para el corazón' y ser eficaz para controlar la presión arterial y reducir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.