Hipertensión y chocolate: el último 'súper poder' descubierto en el cacao que cuida tu corazón

Desde hace años se sabe que el consumo de determinados alimentos funcionales, como el chocolate negro, otorga diversos beneficios para la salud en general y sobre la salud cardiovascular en especial. Hasta hace relativamente poco no se sabía por qué se producían estos beneficios, pero poco a poco hemos ido dilucidando los mecanismos de acción. Y una de las sustancias que explicarían gran parte de estos beneficios serían los flavanoles del cacao.

Un nuevo ensayo clínico a gran escala ha querido comprobar los efectos a largo plazo de un suplemento de flavanoles de cacao y su potencial para mejorar el nivel de riesgo cardíaco. El estudio, llevado a cabo por los investigadores de la División de Medicina Preventiva del Brigham and Women's Hospital, se ha publicado recientemente en la revista The American Journal of Clinical Nutrition.

Conocido como COSMOS, se trata de un ensayo clínico aleatorio y controlado con placebo donde se comparó el consumo de suplementos de flavanol de cacao frente a un multivitamínico en la prevención de enfermedad cardiovascular y cáncer. Aquellos que tomaron suplementos de flavanoles lograron reducir su riesgo de mortalidad cardiovascular hasta un 27%.

Los suplementos no lograron reducir el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular al uso. Sin embargo, los resultados apuntan a que, si estas se producen, el consumo de flavanoles funcionaría como un factor protector para evitar la mortalidad. Como explica la Dra. JoAnn Manson, coautora del estudio, la totalidad de la evidencia indicaría señales prometedoras en el consumo de un suplemento de este tipo para reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular.

En estudios previos a corto plazo, los flavanoles, que pueden encontrarse tanto en el cacao como en el té, las uvas o las bayas, ya demostraron potenciales beneficios para la salud cardiovascular. Esta sustancia colaboraría en la mejora de la tensión arterial y en la mejor dilatación de los vasos sanguíneos. El estudio actual ha querido ir un paso más allá e investigar si, a largo plazo, lograrían reducir el riesgo cardiovascular y su mortalidad cuando son consumidos en forma de suplemento.

Se investigaron eventos cardiovasculares como infartos agudos de miocardio, accidente cerebrovascular, revascularización coronaria, enfermedad de arterias carótidas, cirugía arterial periférica, angina inestable o mortalidad cardiovascular en general.

Para ello, se analizaron datos de 21.000 pacientes que fueron asignados al azar en uno de cuatro grupos. En el primero recibirían una cápsula de 500 mg de flavanoles de cacao; en el segundo, una tableta multivitamínica; en el tercero, ambos; y en el cuatro, ninguno. En total, se analizaron datos de 3,6 años de seguimiento.

Según los resultados, los flavanoles redujeron hasta un 10% los eventos cardiovasculares totales, pero no fue un resultado estadísticamente significativo. Sin embargo, varios análisis secundarios sí detectaron beneficios significativos. Los participantes que consumieron los antioxidantes redujeron en un 27% su riesgo de mortalidad cardiovascular.

Los que tomaron las cápsulas correctamente y con regularidad lograban reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular en un 15%, y su potencial mortalidad hasta un 39%. Por otro lado, el consumo del multivitamínico no tuvo efectos significativos sobre los eventos cardiovasculares totales o individuales, y en ninguno de los grupos hubo ningún problema de seguridad con el consumo de un tipo de suplemento u otro.

Lo que sí destacan los investigadores es que el consumo del multivitamínico mejoró niveles de varios biomarcadores nutricionales, pero no hubo mejoras a nivel de riesgo de cáncer en general. Tampoco hubo efectos significativos sobre el riesgo de cáncer por parte de los suplementos de flavanoles.

En el futuro, los investigadores se plantean continuar con el seguimiento de los participantes en un plazo más largo, dado que la protección frente al cáncer debe investigarse. Así mismo, también quieren estudiar otro tipo de patologías, como deterioro cognitivo, caídas, enfermedades oculares y otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

