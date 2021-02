Chocolate negro: todos los beneficios y propiedades del alimento que cuida del cerebro

El chocolate negro, también llamado amargo o puro, está repleto de beneficios para nuestro organismo si consumimos el que realmente cumple con los parámetros deseables y no sobrepasamos la cantidad diaria recomendada por los nutricionistas. Este superalimento es bueno para el cerebro, el corazón y el ánimo, siendo además un buen aliado de las personas que quieren adelgazar. Se obtiene mezclando dos productos derivados de las semillas del cacao: la pasta y la manteca, material sólida y grasa a la que no se le añade leche ni azúcar. Únicamente es saludable si su porcentaje de cacao es igual o mayor del 70%.

Que tenga un menor contenido de azúcares hacen que el chocolate negro esté menos asociado a la obesidad y a los riesgos de padecer diabetes o caries, pero estos no son sus únicos beneficios. La Universidad Complutense de Madrid y el CSIC llevaron a cabo un estudio en el que demostraban que tiene efectos cardioprotectores gracias a su alto contenido en flavonoides, que actuaban sobre el colesterol y la presión arterial. De hecho, la Fundación Española del Corazón (FEC) lo incluye como uno de los alimentos recomendables en una dieta saludable y destaca investigaciones en las que se ha demostrado que duplica el número de células angiogénicas circulantes en la sangre, las que reparan y mantienen los vasos sanguíneos.

El chocolate negro ejerce además un efecto probiótico incrementando las bacterias buenas, como lactobacilos y bifidobacterias del intestino, y también ayuda a regular el tránsito intestinal porque continene fibra indisoluble, que previene el estreñimiento, retiene agua y acelera la digestión. Tomarlo también contribuye a cuidar los riñones porque ayuda a frenar la cristalización del ácido úrico por su contenido en teobromina y previene los cálculos renales. También es beneficioso para mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y obtener una sensación de calma y satisfacción según las investigaciones de la Universidad de las Islas Baleares.

Una de las ventajas más desconocidas de comer chocolate negro la han estudiado investigadores de la Universidad de L'Aquila, en Italia, y tiene que ver con la disminución del riesgo de sufrir deterioros cognitivos o demencia. Precisamente los flavonoides vuelven a jugar aquí un papel fundamental al aumentar el volumen sanguíneo cerebral que reduce los daños sufridos por el envejecimiento y, por lo tanto, el deterioro de la memoria relacionado con la edad, entre otros perjuicios asociados al paso del tiempo.

Valor nutricional del chocolate negro

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el valor nutricional por 100 gramos de chocolate negro es el siguiente:

Calorías: 532 kcal

Proteínas: 7,8 g

Grasas totales: 30,6 g

Hidratos de carbono: 56,4 g

Magnesio: 100 mg

Potasio: 300 mg

Fósforo: 411

El chocolate que adelgaza

Como las calorías no lo son todo en la pérdida de peso, el chocolate negro se perfila más como un aliado que como un enemigo. Algunos estudios sugieren que es capaz de mejorar la sensibilidad a la insulina —la hormona responsable de procesar y absorber correctamente el azúcar sanguíneo y transportarlo a las células para ser usado como energía— y, por lo tanto, reduciría la cantidad que nuestro cuerpo necesita.

Debido a esta circunstancia se potenciaría la pérdida de peso y la reducción del almacenamiento de grasa. Asimismo, al evitar reducciones drásticas de glucosa también estaríamos acabando con la sensación constante de hambre y reduciríamos las ganas de picar entre horas. Los nutricionistas destacan, no obstante, que es fundamental no pasarse de la cantidad máxima que puedes tomar al día.

Cómo tomar chocolate negro

Es muy importante tener claro que no todos los que se venden con la etiqueta de chocolate negro o puro en el supermercado son saludables. De hecho, en la legislación que regula el producto no existe el término chocolate negro y, por lo tanto, no hay una normativa que marque el porcentaje de cacao que deben llevar y aquí reside el peligro. En muchas ocasiones tienen menos de un 50% y el azúcar aparece como ingrediente más abundante, estos no son sanos.

La nutricionista Blanca García-Orea ha sido muy clara con EL ESPAÑOL a la hora de recomendar un chocolate de supermercado más sano que el resto. Recuerda que solo aquel que tenga, como mínimo, un 70% de cacao se puede considerar negro y, por lo tanto, dentro de los parámetros saludables. En la etiqueta está el secreto y según la experta solamente puede llevar: manteca de cacao, cacao en polvo o pasta de cacao y azúcar.

Es importante que el contenido en azúcar u otros edulcorantes sea bajo y lo ideal es tomarlo solo, la misma cantidad cada día. García-Orea aconseja que podría empezarse su consumo con un chocolate del 70% e ir subiendo poco a poco el porcentaje de cacao. Si es superior al 85% puede tomarse a diario unos 10 o 15 gramos, que equivaldrían a una o dos onzas según el fabricante. No obstante, si nos ponemos algo más creativos, en el recetario de Cocinillas hay una gran variedad de sugerencias.

También te puede interesar...

El chocolate negro no existe: así es el que puedes comprar en el supermercado

La 'mentira' del chocolate negro: no todos son saludables

Esta es la cantidad máxima de chocolate que puedes tomar al día