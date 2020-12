Reishi: todas las propiedades (y los bulos) del "hongo de la inmortalidad"

El reishi ocupa un lugar de honor en la tradición oriental por considerarse que tiene la capacidad de alargar la vida. La ciencia ha confirmado sus propiedades saludables, pero no existen evidencias científicas suficientes que avalen todos y cada uno de los múltiples beneficios por los que se ha hecho famoso en todo el mundo. La Ganoderma lucidum, Ling Zhi en chino, se ha ganado el sobrenombre de "hongo de la inmortalidad", "medicina de reyes", "seta de la esperanza" o "hierba de la potencia espiritual" por haber sido empleado como medicamento desde hace más de 2.000 años. Actualmente está considerado un adaptógeno, un alimento que ayuda a sentirse mejor y a prevenir enfermedades.

Se le atribuyen poderes anticancerígenos, antitumorales y antivíricos. Una de sus propiedades más conocidas es que aumental la eficacia de las células inmunitarias T en su lucha contra las células cancerígenas. El reishi es además altamente antioxidante y ayuda en los procesos del sistema inmunológico y circulatorio. Contiene una composición a base de triterpenos, ácidos —con actividad antihipertnsiva, antihistamínica, hipocolesterolemiante, protectora del hígado y antiagregante plaquetaria—, minerales, vitaminas del grupo B —sobre todo ácido fólico—, esteroles, alcaloides, polisacáridos y todos los aminoácidos esenciales.

El consumo de reishi mejora la circulación sanguínea, incluso en el cerebro, por lo que estaría indicado para paliar sintomatología de enfermedades cognitivas. Es regulador del metabolismo y el distema digestivo, ayudando además a dormir mejor y a equilibrar los niveles de estrés. Asimismo, también se le atribuyen cualidades depurativas, antiinflamatorias y antienvejecimiento al estar relacionado con la regeneración de las células hepáticas. También puede ser positivo para pacientes con artritis y migraña, así como para mejorar síntomas respiratorios como el asma o la bronquitis.

Valor nutricional del reishi

Los nutricionistas aconsejan consumir 1 gramo al día, que equivaldría a una cuchara de café. El valor nutricional por 100 gramos de reishi es el siguiente:

Calorías: 433 kcal

Hidratos de carbono: 55 g

Proteínas: 16,7 g

Grasas totales: 1,7 g

Colesterol: 0 g

Los bulos del reishi

No obstante, no todas las propiedades de este superalimento cuentan con el beneplácito de la ciencia. La Natural Medicines Compregensive Database, la base de datos de medicamentos naturales, clasifica la eficacia de estos basada en la evidencia científica y los beneficios del reishi observan una clasificación de posiblemente ineficaz para disminuir el colesterol u otras grasas de la sangre en personas con colesterol, diabetes o presión arterial alta. Asimismo, cuenta con insuficiente evidencia para determinar su acción positiva en enfermos de Alzheimer, diabéticos, aunque estos últimos fueron estudios en población muy reducida y con resultados dispares.

Eso sí, estudios preliminares han demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, que contribuye al descanso de las mujeres con cáncer de mama y que su ingesta reduce el número y el tamaño de crecimientos no cancerosos en el intestino grueso y el recto. También mejora la función inmunitaria y el bienestar de personas con cáncer de pulmón y disminuye el dolor en el pecho y la falta de aire en personas con cardiopatía, colaborando también con otros ingredientes en la cura de los herpes. Por último, la investigación preliminar muestra que la ingesta de un producto específico con hongo reishi durante doce semanas reduce el flujo de hepatitis B que circula por el cuerpo y mejora la función hepática.

Quién no debería tomar reishi

Conviene seguir siempre las recomendaciones de consumo del fabricante y, según los expertos, restringir su toma a períodos de tiempo determinados. Entre los efectos secundarios destaca la sequedad en la boca y la picazón, así como molestias estomacales y alergias. No existe suficiente información para saber si es apropiado su uso durante el embarazo y la lactancia. Tampoco está indicado para personas con trastornos hemorrágicos, hipotensos o pacientes con trombocitopenia. Existen interacciones moderadas con medicamentos, hierbas y suplementos para la diabetes, la presión sanguínea alta, la coagulación sanguínea.

Reishi.

Tipos de reishi

De todas las variedades del Ganoderma lucidum, seis se consideran las más beneficiosas para la salud. La farmacopea oriental otorga a cada una de ellas diferentes propiedades. Y es que la farmacia está en las setas y no lo sabemos.

-Ganoderma amarillo o Kishiba. Propiedades beneficiosas para el bazo.

-Ganoderma azul / verde o Aoshiba. Empleado como suplemento en enfermedades hepáticas, especialmente cirrosis o hepatitis.

-Ganoderma blanco o Shiroshiba. Protector del sistema respiratorio y la piel.

-Ganoderma negro o Kuroshiba. Protector de los riñones y la actividad cerebral.

-Ganoderma rojo o Akashiba. La variedad más conocida, considerada protectora del corazón y el sistema cardiovascular.

-Ganoderma púrpura o Murasakishiba. Protector de las articulaciones y del sistema óseo.

Cómo tomar reishi

Este hongo se puede comprar en tiendas de dietética secado o en polvo para preparar infusiones o añadir a batidos, yogures o bebidas vegetales. También se puede adquirir como suplemento en cápsulas o pastillas. Algunas investigaciones recomiendan tomarlo junto a la vitamina C para aumentar los efectos medicinales, así que en un zumo de naranja puede ser la combinación perfecta. El reishi es puramente medicinal y no contempla usos culinarios porque más del 90% de su composición está formada por fibra no digerible, tiene una textura muy parecida a la de la madera y un sabor amargo, así que al natural no es una opción muy apetecible.

También te puede interesar

Los bulos de la cúrcuma: ni ibuprofeno natural ni previene el cáncer

Cómo cultivar setas en tu propia casa rápido y sin esfuerzo

Así es el síndrome de Hashimoto, la enfermedad crónica de Carlota Corredera