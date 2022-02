Alerta alimentaria en España: retirada total de estas famosas galletas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta para avisar de la presencia de soja no declarada en el etiquetado de unas galletas de vainilla harifen. Los avisos por la presencia de alérgenos no declarados que emite el organismo que depende directamente del Ministerio de Consumo son relativamente frecuentes: la semana pasada se produjo la retirada de unos macarons tras encontrar en ellos dos alérgenos no declarados.

Tal y como informa la Aesan, esta nueva alerta ha sido comunicada por las autoridades sanitarias de Francia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). La empresa que produce estas galletas, Sanavi, ha procedido a la retirada del producto del mercado y a su recuperación de los consumidores.

Estas galletas se venden en cajas de 200 gramos que contienen 11 subunidades de 3 obleas y se conservan a temperatura ambiente. Los lotes afectados llevan el número LOT 35L y LOT 29J; el primero de ellos caduca el 30 de abril de 2023 y el segundo, el 28 de febrero del mismo año.

"Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón", recoge la Aesan en su página web. Además, no descartan que pueda haber redistribuciones a otras comunidades autónomas. Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Polonia también han recibido galletas con soja sin declarar.

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas a la SOJA.



➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de GALLETAS de vainilla Harifen. Marca SANAVI. Ver detalles del producto implicado ⬇️.



📌 https://t.co/l2gjp7jGOg pic.twitter.com/At09G8tgyG — AESAN (@AESAN_gob_es) February 17, 2022

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la soja que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Las galletas de vainilla en las que han encontrado soja no declarada. Aesan

De todas formas, la Aesan ha confirmado que estas galletas no conforman ningún problema para las personas que no padecen una alergia a la soja.

Sigue los temas que te interesan