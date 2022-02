Alerta sanitaria: retirada total de estos famosos cosméticos por compuestos cancerígenos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente de el Ministerio de Sanidad, ha ordenado el cese de comercialización y la retirada del mercado del esmalte de uñas 'Química Alemana' por contener formaldehído, una sustancia prohibida desde 2019 en los productos cosméticos.

Concretamente, este producto es un esmalte endurecedor de uñas, y está importando desde Colombia, y comercializado por las empresas Cosméticos Foráneos y Cibitra 2001, que ya han procedido a la retirada del mercado de todos los lotes del producto.

El uso de formaldehído en productos cosméticos está prohibido desde junio de 2019 puesto que se encuentra recogido en el Anexo II del Reglamento 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre productos cosméticos, en donde se relacionan las sustancias que no pueden contener los productos cosméticos.

Esmalte de uñas Química Alemana.

Las medidas adoptadas por las empresas han sido comunicadas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, y se ha pedido a las personas usuarias que no utilicen este producto.

El formaldehido es un carcinógeno bajo vigilancia que puede estar presente, por ejemplo, en las botellas de refrescos, para las que un artículo de 2014 en el Journal of Epidemiology and Community Health pedía un mayor control.

Según los análisis llevados a cabo en más de 250 botellas de 11 marcas, muchas de ellas comercializadas en España, existe un problema de contaminación generalizada con fragmentos plásticos, incluidos restos de polipropileno,nailon y polietilentereftalato (PET).

También elbisfenol A(BPA), usado en estos recipientes y que una publicación de 2012 en el Proceedings of the National Academy of Sciences relacionaba con problemas reproductivos y gestacionales.

Sigue los temas que te interesan